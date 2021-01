Jeep India ने लॉन्च की नई Compass SUV, ग्राहकों की पसंद के हिसाब से की गई डिजाइन

नई दिल्ली। जीप इंडिया ने बुधवार को का 16.99 लाख (एक्स-शोरूम नई दिल्ली/मुंबई) रुपये की शुरुआती कीमत पर नई कंपास एसयूवी के लॉन्च की घोषणा की। ऑल-न्यू जीप कंपास एसयूवी आगामी 2 फरवरी 2021 से टेस्ट ड्राइव के लिए उपलब्ध होगी और इसकी डिलीवरी भी उसी दिन से शुरू होगी।

नई कंपास को 11 वेरिएंट और सात कलर ऑप्शन में उपलब्ध कराया गया है। जबकि 80वीं सालगिरह के लिमिटेड एडिशन मॉडल के लिए भी तीन वेरिएंट होंगे, जिन्हें कंपनी के आठ-दशक की मौजूदगी का जश्न मनाने के लिए पेश किया गया है।

स्पेशल एडिशन मॉडल में बॉडी-पेंटेड फ्रंट और रियर फासीया, ऑटोमैटिक एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैंप, सिल मोल्डिंग और फेंडर फ्लेयर्स, ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, ब्लैक ड्युअल-टोन रूफ, ब्लैक विंग विंग मिरर, ड्युअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ आदि भी मिलते हैं। इसके अलावा इसमें बारिश को भांपकर खुद ब खुद चलने वाले वाइपर और 18-इंच ग्रेनाइट क्रिस्टल अलॉय व्हील भी आते हैं।

