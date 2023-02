Jeep ने लॉन्च किया Compass और Meridian का नया वैरिएंट, जानिए क्या है स्पेशल

नई दिल्लीPublished: Feb 10, 2023 05:36:24 pm Submitted by: Tanay Mishra

New Variants of Jeep Compass and Meridian: कार निर्माता कंपनी जीप ने भारत में अपनी दो शानदार एसयूवी कंपास और मेरिडियन के नए वैरिएंट को देश में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों गाड़ियों के नए वैरिएंट्स में मौजूदा वैरिएंट्स से कुछ नया देखने को मिलेगा। पर क्या? आइए जानते हैं।

