जानिए कब लॉन्च होने जा रही है MG Hector Facelift, खूबियां हैं शानदार

नई दिल्ली। एमजी मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि वह 7 जनवरी को हेक्टर एसयूवी का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च करेगी। सालाना अपडेट के साथ कार को कई नए अपडेट प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें ट्वीक्ड स्टाइलिंग और नए फीचर्स शामिल हैं।

कार चालकों के लिए काम की वो 7 बातें, जिन्हें हमेशा करेंगे फॉलो तो हर सफर रहेगा सुहाना

हेक्टर मूल रूप से वर्ष 2019 में लॉन्च की गई थी और बिक्री के लिए आने के बाद से यह ऑटोमोबाइल बाजार में अच्छी बिक्री हासिल कर रही है। नवीनतम अपडेट के साथ हेक्टर को एक नई फ्रंट ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और नया इंटीरियर मिलेगा। हालांकि दूसरी ओर इंजन के विकल्प में कोई बदलाव नहीं होगा।

2021 हेक्टर एसयूवी फेसलिफ्ट में एक नई ZS EV इंस्पार्यड ग्रिल लगी होगी, जो क्रोम-स्टड पैटर्न को उभारती नजर आती है। जबकि हेडलैंप असेंबली कमोबेश पहले जैसी ही रहेगी। पहले सामने आ चुकी छिपी हुई तस्वीरों ने एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट में ट्विन-5-स्पोक एलॉय व्हील्स के नए सेट का भी खुलासा किया है।

Stay in the safe lane with the MG Gloster. AViRA explains the Lane Departure Warning feature of #TheSelflessCar. #AheadWithAvira pic.twitter.com/DDqxkrhhlc