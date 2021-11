Mahindra XUV700 ग्लोबल NCAP टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग के साथ बनी भारत की सबसे सुरक्षित कार

नई दिल्ली। भारतीय वाहन निर्माता कंपनी की कुछ समय पहले ही लॉन्च हुई महिंद्रा एक्सयूवी 700 ने त्यौहारी सीज़न में अब तक 75,000 की बम्पर बुकिंग पाकर शानदार प्रदर्शन किया था। अब इस भारतीय एसयूवी ने एक और कमाल कर दिखाया है। वाहनों की सेफ्टी की जांच करने वाले ग्लोबल NCAP (New Car Assessment Program) टेस्ट में महिंद्रा एक्सयूवी 700 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। इस टेस्ट में महिंद्रा एक्सयूवी 700 ने कम्बाइंड सेफ्टी के पैमाने पर 66 में से 57.69 स्कोर और चाइल्ड सेफ्टी के पैमाने पर 49 में से 41.65 स्कोर के साथ दोनों पैमानों पर उच्चतम स्कोर हासिल किया। साथ ही इसे अडल्ट सेफ्टी के पैमाने पर 17 में से 16.03 उच्चतम स्कोर हासिल हुआ। इसके साथ ही महिंद्रा एक्सयूवी 700 भारत की सबसे सुरक्षित कार बन गई है। महिंद्रा ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके भी शेयर की।

