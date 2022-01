कम खर्च में आरामदायक सफर का मज़ा, इन छोटी गाड़ियों में मिलता है सबसे बेहतर लेगरूम स्पेस

कम खर्च में आरामदायक सफर का मज़ा, इन छोटी गाड़ियों में मिलता है सबसे बेहतर लेगरूम स्पेस

Hatchback Cars with Best Legroom Space In India: ज़्यादा लेगरूम स्पेस वाली हैचबैक गाड़ियां सफर को आरामदायक बनाती हैं । आइए जानते है भारत की ऐसी हैचबैक गाड़ियों के बारे में, जिनमें कम खर्च में बेहतर लेगरूम स्पेस मिलता है।

नई दिल्ली Published: January 17, 2022 03:49:33 pm

हर व्यक्ति एक ऐसी गाड़ी चाहता है जिसमें शानदार फीचर्स तो मिले ही, साथ ही आराम भी मिले। हालांकि हर व्यक्ति के लिए अपनी कार के अलग-अलग क्वालिटी फैक्टर्स मायने रखते हैं, पर आरामदायक सफर हर किसी को चाहिए होता है। बेहतर लेगरूम स्पेस मिलने से कार में बैठे सभी लोगों को सुविधा रहती है और सफर भी आरामदायक बनता है। और अगर कम खर्च में ज़्यादा लेगरूम स्पेस मिले, तो सोने पर सुहागा हो जाता है।

Hatchback Cars with Best Legroom Space In India



मारुति सुज़ुकी की यह हैचबैक भारत की सबसे लोकप्रिय हैचबैक गाड़ियों में से एक है। बेहतरीन लेगरूम स्पेस के साथ इस कार में बेहतरीन हेडरूम स्पेस भी मिलता है, जिससे 6 फीट के व्यक्ति को भी सुविधा रहती है। इस कार की शुरुआती कीमत 5.18 लाख रुपये है।



Maruti Suzuki Swift



मारुति सुज़ुकी की यह हैचबैक शानदार लुक के साथ बेहतरीन लेगरूम स्पेस भी उपलब्ध कराती है। फ्रंट और रियर लेगरूम स्पेस के मामले में यह कार देश की सबसे बेहतरीन गाड़ियों में से एक है। इस कार की शुरुआती कीमत 5.85 लाख रुपये है।



Maruti Suzuki Baleno

