सस्ती SUV से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, Hyundai जल्द देश में लॉन्च करेगी ये 5 गाड़ियां

New Hyundai Cars Launching In India In 2022: हुंडई इस साल कई नई और शानदार गाड़ियों की लॉन्चिंग के साथ भारत में धूम मचाने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली Published: January 12, 2022 09:53:56 am

साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) की 2022 में भारत के लिए बड़े प्लान्स हैं। कंपनी इस साल कई नई और शानदार गाड़ियां भारतीय मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी में है। इनमें सस्ती एसयूवी से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक शामिल हैं। हुंडई इन नई गाड़ियों की लॉन्चिंग के साथ भारतीय मार्केट में धूम मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

आइए नज़र डालते है हुंडई की इस साल भारत में लॉन्च होने वाली 5 गाड़ियों पर।



Hyundai Casper

हुंडई की इस साल देश में लॉन्च होने वाली गाड़ियों में माइक्रो एसयूवी कैस्पर का नाम भी शामिल है। 8 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई शानदार फीचर्स इस कार में देखने को मिलेंगे। साथ ही मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी इस कार में उपलब्ध होंगे।



Hyundai Tucson New-Generation



हुंडई इसी साल अपनी नेक्स्ट-जनरेशन एसयूवी ट्यूसॉन को भी भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में इस कार को बिना किसी कैमोफ्लाज कवर के देश में देखा गया है। इस नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में पिछले मॉडल से अपडेटेड डिज़ाइन देखने को मिलती है। साथ ही रियर बम्पर, इंटीग्रेटेड पार्किंग लाइट्स, फॉक्स डिफ्यूसर और फॉक्स बैश प्लेट भी नए डिज़ाइन के साथ इस कार में देखने को मिलती है। इस कार में स्पोर्टी कट अलॉय व्हील्स, बड़ा फ्रंट ग्रिल, बड़ा फ्रंट बम्पर, LED DRL हेडलैम्प्स और टेललैम्प्स भी इस कार में देखने को मिलते हैं। इस कार में अपडेटेड इंटीरियर डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा। साथ ही 10.25 इंच टचस्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम, Apple CarPlay, Android Auto, वायरलैस स्मार्टफोन चार्जर, पैनोरैमिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स और दूसरे कई शानदार फीचर्स इस नेक्स्ट-जनरेशन एसयूवी में देखने को मिलेंगे।



Hyundai Ioniq 5



हुंडई की इलेक्ट्रिक कार Ioniq 5 को कुछ समय पहले ही ऑल-इलेक्ट्रिक Ioniq 5 को गुरुग्राम में हुंडई के नए मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान पेश किया गया था। इसे इस साल देश में लॉन्च किया जाएगा। यह एक एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर SUV है। हुंडई के अनुसार Ioniq 5 की बाहरी डिज़ाइन कंपनी की पहली मास-मार्केट कार Pony से प्रेरित है। एडवांस्ड एलईडी हेडलाइट्स, क्वाड डीआरएल, एलईडी रियर लाइट्स के साथ ही इनर केबिन में 12.25 इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,हुंडई बोस साउंड सिस्टम, डुअल-ज़ोन तापमान नियंत्रण, हैंड्स-फ़्री टेलगेट, 360-डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग्स जैसे फीचर्स इस कार में देखने को मिलेंगे। साथ ही यह इलेक्ट्रिक कार 58kWh और 72.6kWh के 2 बैट्री पैक्स के साथ उपलब्ध होगी।



Hyundai Stargazer



हुंडई इस साल देश में एक नई MPV कार स्टारगेज़र भी लॉन्च करने वाली है। इसे प्रोजेक्ट KS के नाम से भी जाना जा रहा है। कुछ समय पहले ही इस कार को इंडोनेशिया में रोड टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।



Hyundai Budget Electric Car

