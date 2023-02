Delhi-NCR में इतने लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ कैंसिल! कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं? जानिए डिटेल्स

Delhi-NCR में इतने लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ कैंसिल! कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं? जानिए डिटेल्स

नई दिल्लीPublished: Feb 11, 2023 12:26:41 pm Submitted by: Tanay Mishra

Cancellation Of Old Vehicles In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में अब तक करीब लाखों लोगों के व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कैंसिल चुका है। केंद्र सरकार के फैसले के तहत कई व्हीकल्स पर एक्शन लिया जा चुका है और कई व्हीकल्स पर एक्शन लिया जाएगा। इसमें कही आपका नंबर तो नहीं? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

Old vehicles in Delhi-NCR