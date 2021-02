भारत में लॉन्च हुई Tata Safari 2021, कीमत 14.69 लाख रुपये से शुरू

नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने सोमवार को बिल्कुल नई सफारी एसयूवी के लॉन्च की घोषणा की। टाटा मोटर्स ने इस 2021 टाटा सफारी की शुरुआती कीमत 14.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है। कंपनी ने इस कार को छह ट्रिम्स XE, XM, XT, XT+, XZ और XZ+ के साथ दो अलग-अलग सीटिंग लेआउट यानी छह और सात सीटर में पेश किया है।

Petrol or Diesel: कौन से फ्यूल वाली कार रहेगी आपकी जेब पर हल्की, ऐसे जानें

इसके अलावा कंपनी ने सफारी के एक नए एडवेंचर पर्सोना ट्रिम को भी पेश किया है। इसे कीमत के लिहाज से सबसे ऊपर रखा गया है और इसके मैनुअल वर्जन की कीमत 20.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 21.45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

नई सफारी टाटा की पहले से बाजार में मौजूद पांच सीट वाली एसयूवी हैरियर पर आधारित है और इसमें उसी की तरह के स्टाइल भी हैं। यह 'इम्पैक्ट 2.0' डिजाइन को इस्तेमाल करने के लिए टाटा का नवीनतम मॉडल है जिसे पहली बार हैरियर और अल्ट्रोज़ में पेश किया गया था। यह ओमेगैर्क आर्किटेक्चर पर आधारित हैरियर के बाद दूसरा मॉडल है, जो लैंड रोवर के प्रसिद्ध डी8 प्लेटफॉर्म से निकला है।

नई नवेली सफारी के भीतर इसमें एक फ्लोटिंग टाइप 8.8-इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर के लिए एक सेमी-डिजिटल कंसोल है जो कि वही यूनिट है जो कि हैरियर में देखने को मिलती है। इसमें पारंपरिक लीवर-प्रकार के हैंडब्रेक के बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है। रिकॉर्ड के लिए यह टाटा मोटर्स में पहली बार इस्तेमाल किया गया फीचर है।

BIG NEWS: एसयूवी सेगमेंट में कड़ी टक्कर देने आ रही Skoda Kushaq, सामने आई दमदार डिजाइन

सफारी की कुछ मुख्य विशेषताओं में पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड ड्राइवर सीट, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमैटिक हैडलैंप्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) समेत और भी बहुत कुछ शामिल है।

इस सफारी एसयूवी में बोनेट के नीचे 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 170 PS की ताकत और 350 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। कार के ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल है।

Today doesn’t care it’s Monday. Today wants you to start living. #ReclaimYourLife​ with the All-New SAFARI. Book Now - https://t.co/9swdTZUR18

.

.#TataMotors​ #TataSafari pic.twitter.com/OmwomeVm14