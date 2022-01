कम खर्च में नई कार लाए घर, यह कंपनी दे रही है बम्पर डिस्काउंट

Discount On Volkswagen Cars: अगर आप कम खर्च में एक नई कार अपने घर लाना चाहते है तो आपके पास शानदार मौका है। वॉक्सवैगन इस महीने अपनी गाड़ियों के कई मॉडल्स पर बम्पर डिस्काउंट दे रही है।

Published: January 17, 2022 09:59:59 am

Volkswagen offering bumper discount this month



आइए नज़र डालते है वॉक्सवैगन की किस कार को इस महीने किस कीमत पर खरीदा जा सकता है।



Volkswagen Polo Trendline - इस कार को इस महीने 6.02 लाख रुपये के स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही इस कार पर 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस भी उपलब्ध है।



Volkswagen Polo Comfortline MPI - इस कार को इस महीने 7.24 लाख रुपये के स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही इस कार पर 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस भी उपलब्ध है।



Volkswagen Polo Comfortline TSI - इस कार को इस महीने 7.74 लाख रुपये (MT)/8.76 लाख रुपये (AT) के स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही इस कार पर 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस भी उपलब्ध है।



Volkswagen Polo GT - इस कार को इस महीने 10.15 लाख रुपये के स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही इस कार पर 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस भी उपलब्ध है।



Volkswagen Polo Highline Plus - इस कार को इस महीने 8.77 लाख रुपये (MT)/9.99 लाख रुपये (AT) के स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसके साथ ही इस कार पर 20,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस भी उपलब्ध है।