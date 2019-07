पीजी कोर्स में मराठा कोटा के खिलाफ याचिका खारिज

dmission in PG Course :सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल (Post Graduate Medical Course) व डेंटल कोर्स (Dental Course) में वर्तमान अकादमिक सत्र से 16 फीसदी आरक्षण देने के अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी गई थी।