कुर्सी की लड़ाई में उलझी कांग्रेस, पंजाब के मुद्दे भूल गई; भगवंत मान का बड़ा हमला

Punjab CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी इस समय खुद के अंदर चल रही खींचतान में उलझी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता पंजाब के असली मुद्दों पर बात करने के बजाय आपसी राजनीतिक लड़ाई में लगे हुए हैं। भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि पार्टी को खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना है। उनके मुताबिक, कांग्रेस के नेता पंजाब से जुड़े सवाल उठाने के बजाय एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और विरोध में व्यस्त हैं।