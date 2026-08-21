Punjab Bandh Today: सुबह 7 बजे से बंद पंजाब! सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, बसें रोकीं, जानें क्या खुला-क्या बंद

Punjab Bandh News:पंजाब में आज 21 अगस्त को सुबह से ही बंद का असर कई शहरों में दिख रहा है। कौमी इंसाफ मोर्चा ने बंदी सिखों की रिहाई और लंबे समय से जेल में बंद कुछ कैदियों की पैरोल की मांग को लेकर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजाब बंद बुलाया है। इस बंद को कई सिख संगठनों के साथ किसान, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन मिला है।