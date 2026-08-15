चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई पर बवाल! ‘कौमी इंसाफ मोर्चा’ पर पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस, चलाया वॉटर कैनन

'कौमी इंसाफ मोर्चा' लंबे समय से सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है, उन्हें अब जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर मोर्चे ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल के आवास तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। संगठन ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी।