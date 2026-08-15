15 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चंडीगढ़ पंजाब

चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई पर बवाल! ‘कौमी इंसाफ मोर्चा’ पर पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस, चलाया वॉटर कैनन

Chandigarh Protest Latest News: चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर 'कौमी इंसाफ मोर्चा' के मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सुरक्षा के चलते कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Imran Sheikh

Aug 15, 2026

Chandigarh Protest

चंडीगढ़ में 'कौमी इंसाफ मोर्चा' के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई। (फोटो सोर्स-ANI)

Sikh Prisoners Release: चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के दिन 'कौमी इंसाफ मोर्चा' के मार्च को लेकर माहौल गर्म हो गया। लंबे समय से जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पंजाब के राज्यपाल के आवास की ओर मार्च करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पहले से ही कई जगह बैरिकेड लगाए थे।

जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वॉटर कैनन चलाया। इसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

सिख कैदियों की रिहाई की मांग

'कौमी इंसाफ मोर्चा' लंबे समय से सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है, उन्हें अब जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर मोर्चे ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल के आवास तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। संगठन ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी।

चंडीगढ़-मोहाली में कई रास्तों पर बैरिकेड

प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ और मोहाली में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए और कुछ जगहों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।

इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा। कई वाहन चालकों को रास्ता बदलकर जाना पड़ा, जबकि बस से सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हुई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे प्रभावित रास्तों से बचें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें।

पहले भी हो चुका है टकराव

पुलिस इस बार इसलिए भी ज्यादा सतर्क थी] क्योंकि इससे पहले चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो चुका है। उस घटना में बैरिकेड तोड़ने और वॉटर कैनन वाहन तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस बार मार्च को लेकर पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी।

स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को देखते हुए भी शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। रिपोर्टों के मुताबिक, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।

अब सरकार से क्या उम्मीद?

पुलिस की कार्रवाई के बाद सिख कैदियों की रिहाई का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। प्रदर्शनकारी सरकार से अपनी मांग पर ठोस फैसला लेने की मांग कर रहे हैं।

वहीं पुलिस का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। फिलहाल चंडीगढ़ और मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की नजर बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Aug 2026 02:37 pm

Published on:

15 Aug 2026 02:25 pm

Hindi News / Punjab / Chandigarh Punjab / चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई पर बवाल! ‘कौमी इंसाफ मोर्चा’ पर पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस, चलाया वॉटर कैनन

बड़ी खबरें

View All

चंडीगढ़ पंजाब

पंजाब

ट्रेंडिंग

Punjab Video: गोद में मासूम बच्चा, सामने मंदिर और फिर भी नहीं आया रहम, महिला को चप्पल से पीटा, मारी लात

Kapurthala Temple Assault
चंडीगढ़ पंजाब

सुखबीर बादल पर हमले से चिंतित पीएम मोदी ने खुद जाना हाल, अब सांसद हरसिमरत कौर ने जताया आभार

Harsimrat Kaur thanks PM Modi.
राष्ट्रीय

सुखबीर सिंह बादल पर हमले से गरमाई राजनीति, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने साधा आप सरकार पर निशाना

BJP attack on AAP Punjab law and order
चंडीगढ़ पंजाब

सुखबीर सिंह बादल पर 2 साल पहले भी चली थी गोली, जानिए क्यों नाराज हैं सिख?

Sukhbir Singh Badal Controversies
चंडीगढ़ पंजाब

Punjab Politics: भूपेश बघेल के सामने लगे ‘गो बैक’ के नारे, चन्नी के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन; पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है?

Raja Warring vs Charanjit Channi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.