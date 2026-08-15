चंडीगढ़ में सिख कैदियों की रिहाई पर बवाल! ‘कौमी इंसाफ मोर्चा’ पर पुलिस ने छोड़ी आंसू गैस, चलाया वॉटर कैनन

चंडीगढ़ में 'कौमी इंसाफ मोर्चा' के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई। (फोटो सोर्स-ANI)
Sikh Prisoners Release: चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के दिन 'कौमी इंसाफ मोर्चा' के मार्च को लेकर माहौल गर्म हो गया। लंबे समय से जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पंजाब के राज्यपाल के आवास की ओर मार्च करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पहले से ही कई जगह बैरिकेड लगाए थे।
जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वॉटर कैनन चलाया। इसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
'कौमी इंसाफ मोर्चा' लंबे समय से सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है, उन्हें अब जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर मोर्चे ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल के आवास तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। संगठन ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी।
प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ और मोहाली में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए और कुछ जगहों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।
इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ा। कई वाहन चालकों को रास्ता बदलकर जाना पड़ा, जबकि बस से सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हुई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे प्रभावित रास्तों से बचें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
पुलिस इस बार इसलिए भी ज्यादा सतर्क थी] क्योंकि इससे पहले चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो चुका है। उस घटना में बैरिकेड तोड़ने और वॉटर कैनन वाहन तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस बार मार्च को लेकर पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दी।
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को देखते हुए भी शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। रिपोर्टों के मुताबिक, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था।
पुलिस की कार्रवाई के बाद सिख कैदियों की रिहाई का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। प्रदर्शनकारी सरकार से अपनी मांग पर ठोस फैसला लेने की मांग कर रहे हैं।
वहीं पुलिस का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। फिलहाल चंडीगढ़ और मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस की नजर बनी हुई है।
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