पंजाब में मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर सोनू खत्री के 2 गुर्गे गिरफ्तार, विदेशी हथियार बरामद

Punjab Police Encounter: पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर जिले में पुलिस ने शुक्रवार रात मुठभेड़ के बाद विदेशी गैंगस्टर सोनू खत्री से जुड़े दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जबकि जवाबी फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो 30 बोर की पिस्तौल और एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल बरामद की है।