‘अपनी मातृभाषा न जानना अपमान की बात’, चेन्नई में अभिनेता धनुष का बड़ा बयान, भाषा विवाद फिर गरमाया

इस कार्यक्रम के दौरान अभिनेता धनुष ने अपने पुराने स्कूल में बनी नई तीन मंजिला इमारत का उद्घाटन भी किया। स्कूल के नवीनीकरण और विकास कार्यों के लिए धनुष ने आर्थिक सहयोग दिया था। उनके इस योगदान को सम्मान देने के लिए स्कूल प्रबंधन ने नई इमारत का नाम 'धनुष ब्लॉक' रखा है। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बीच, धनुष का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब उनके राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके स्कूल दौरे और छात्रों को दिए गए संदेश को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है।