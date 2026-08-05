Udayanidhi Stalin Controversy : पूछताछ के बाद रिहा होते ही बरसे उदयनिधि स्टालिन, कहा- मेरे साथ किया आतंकी जैसा बर्ताव

इससे पहले पुलिस उदयनिधि को पूछताछ के लिए तंजावुर जिले के सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। जानकारी के अनुसार, पुलिस पहले उन्हें तंजावुर साउथ स्टेशन ले जाने वाली थी, लेकिन वहां जुटी समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कारणों से सेंगिपट्टी स्टेशन ले जाया गया। इस पर उदयनिधि ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए वाहन से उतरने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पूछताछ संबंधित थाने में ही होनी चाहिए। काफी खींचतान के बाद शाम करीब 6:50 बजे वे वैन से उतरे और थाने में पेश हुए।