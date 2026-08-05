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Udayanidhi Stalin Controversy : पूछताछ के बाद रिहा होते ही बरसे उदयनिधि स्टालिन, कहा- मेरे साथ किया आतंकी जैसा बर्ताव

डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को अभिनेत्री तृषा कृष्णन पर टिप्पणी मामले में पूछताछ के बाद स्टेशन जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने पुलिस हिरासत में दुर्व्यवहार के आरोप लगाए, जबकि थाने बदलने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया।
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चेन्नई

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kamlesh sharma

Aug 05, 2026

Udayanidhi Stalin

Udayanidhi Stalin (photo-IANS)

Udayanidhi Stalin Controversy : चेन्नई। अभिनेत्री तृषा कृष्णन पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने पूछताछ के बाद स्टेशन जमानत पर रिहा कर दिया है। रिहा होकर बाहर आए उदयनिधि का पुलिस स्टेशन के बाहर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उदयनिधि ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान उनके साथ किसी आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया।

थाना बदलने पर खड़ा किया विवाद

इससे पहले पुलिस उदयनिधि को पूछताछ के लिए तंजावुर जिले के सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। जानकारी के अनुसार, पुलिस पहले उन्हें तंजावुर साउथ स्टेशन ले जाने वाली थी, लेकिन वहां जुटी समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कारणों से सेंगिपट्टी स्टेशन ले जाया गया। इस पर उदयनिधि ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए वाहन से उतरने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पूछताछ संबंधित थाने में ही होनी चाहिए। काफी खींचतान के बाद शाम करीब 6:50 बजे वे वैन से उतरे और थाने में पेश हुए।

यह है पूरा विवाद

सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल अधिकार, मेकेडाटू बांध व कृषि ऋण माफी को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अभिनेत्री का नाम लिया। इस पर उदयनिधि ने अप्रत्यक्ष रूप से 'डबल मीनिंग' टिप्पणी कर दी। टीवीके महिला विंग की जिला आयोजक एस. बैरवी की शिकायत पर तंजावुर ईस्ट पुलिस स्टेशन में बीएनएस, महिला उत्पीड़न रोकथाम कानून और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। टीवीके प्रवक्ता पाझा सेल्वकुमार ने राष्ट्रीय महिला आयोग को याचिका भेजकर उदयनिधि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सार्वजनिक माफी की मांग की है।

राज्यभर में प्रदर्शन

मंगलवार को उदयनिधि को उनके नीलांकरै स्थित आवास से हिरासत में लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में डीएमके कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में जोरदार प्रदर्शन किया। सेंगिपट्टी स्टेशन के बाहर भी तेज बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में समर्थक देर रात तक डटे रहे।

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Updated on:

05 Aug 2026 12:11 pm

Published on:

05 Aug 2026 12:11 pm

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / Udayanidhi Stalin Controversy : पूछताछ के बाद रिहा होते ही बरसे उदयनिधि स्टालिन, कहा- मेरे साथ किया आतंकी जैसा बर्ताव

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