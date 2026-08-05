शादी पर 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी! TVK सरकार के पहले बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

तमिलनाडु में TVK सरकार ने बजट में महिलाओं, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। (फोटो सोर्स- ANI)
Tamil Nadu Women Scheme: तमिलनाडु में TVK सरकार ने अपने पहले बजट में महिलाओं, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 'अन्नानिन सीर योजना' की हो रही है। इस योजना के तहत शादी के मौके पर पात्र महिलाओं को 8 ग्राम का सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसके लिए 812 करोड़ रुपए का बजट रखा है।
वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को विधानसभा में सरकार का पहला बजट पेश किया। शादी से जुड़ी इस योजना का मकसद जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद देना बताया गया है। सरकार का मानना है कि शादी के समय सोने का सिक्का और साड़ी मिलने से परिवार पर पड़ने वाला कुछ खर्च कम होगा।
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