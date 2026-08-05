5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चेन्नई

शादी पर 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी! TVK सरकार के पहले बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

Tamil Nadu Budget 2026: तमिलनाडु की TVK सरकार ने अपने पहले बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। शादी के मौके पर पात्र महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने के लिए 812 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में AI ट्रेनिंग और खेलों पर भी फोकस किया गया है।
less than 1 minute read
Google source verification

चेन्नई

image

Imran Sheikh

Aug 05, 2026

TVK Government

तमिलनाडु में TVK सरकार ने बजट में महिलाओं, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। (फोटो सोर्स- ANI)

Tamil Nadu Women Scheme: तमिलनाडु में TVK सरकार ने अपने पहले बजट में महिलाओं, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 'अन्नानिन सीर योजना' की हो रही है। इस योजना के तहत शादी के मौके पर पात्र महिलाओं को 8 ग्राम का सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसके लिए 812 करोड़ रुपए का बजट रखा है।

वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को विधानसभा में सरकार का पहला बजट पेश किया। शादी से जुड़ी इस योजना का मकसद जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद देना बताया गया है। सरकार का मानना है कि शादी के समय सोने का सिक्का और साड़ी मिलने से परिवार पर पड़ने वाला कुछ खर्च कम होगा।

खबर अपडेट हो रही है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

Updated on:

05 Aug 2026 11:24 am

Published on:

05 Aug 2026 11:24 am

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / शादी पर 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी! TVK सरकार के पहले बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

90 मिनट तक पूछताछ के बाद DMK नेता उदयनिधि स्टालिन रिहा, सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन से निकले बाहर

Udhayanidhi Stalin Released
राष्ट्रीय

उदयनिधि को रिहा करने के आदेश के बाद पिता एमके स्टालिन का आया बयान, विजय सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Trisha Remark Case
राष्ट्रीय

‘वो टॉयलेट में हैं, थोड़ा वक्त दीजिए’: हिरासत से पहले उदयनिधि स्टालिन की पत्नी और पुलिस अधिकारी की बातचीत का वीडियो वायरल

Udhayanidhi Stalin Trisha comment controversy
राजनीति

Udaynidhi Arrest Update : विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार, राज्यभर में डीएमके का प्रदर्शन

Udaynidhi Arrested
समाचार

‘सनातन धर्म से तृषा तक’, विवादित बयानों से उदयनिधि स्टालिन का रहा है नाता

Udhayanidhi Stalin Trisha comment controversy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.