शादी पर 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी! TVK सरकार के पहले बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान

Tamil Nadu Women Scheme: तमिलनाडु में TVK सरकार ने अपने पहले बजट में महिलाओं, युवाओं और खिलाड़ियों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 'अन्नानिन सीर योजना' की हो रही है। इस योजना के तहत शादी के मौके पर पात्र महिलाओं को 8 ग्राम का सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसके लिए 812 करोड़ रुपए का बजट रखा है।