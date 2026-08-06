तमिलनाडु के 21 सांसदों ने राज्यपाल को लिखा पत्र, सरकारी कार्यक्रमों में फिर सबसे पहले राज्य गीत बजाने की मांग

बता दें कि 5 अगस्त को लिखे गए इस पत्र में 21 सांसदों ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि राजभवन सभी विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सरकारी कार्यक्रम आयोजित करने वाली एजेंसियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे। सांसदों ने कहा कि हर सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत तमिलनाडु के राज्यगीत 'तमिल थाई वाझथु' से की जानी चाहिए, जबकि कार्यक्रम का समापन हमेशा की तरह राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के साथ होना चाहिए। उनका कहना है कि यह परंपरा राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सम्मान से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे पहले की तरह सभी सरकारी आयोजनों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।