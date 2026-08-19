‘विजय की PM दावेदारी के संकेत?’ मंत्री के बयान से TVK के इरादे साफ, राहुल गांधी के लिए बढ़ेगी चुनौती?

TVK party PM candidate 2029: साल 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति में अभी से सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। एक ओर जहां देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रमुख चेहरा माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु की सत्ता में धमाकेदार एंट्री करने वाले मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी इस रेस में उभरते नजर आ रहे हैं। यद्यपि विजय ने स्वयं इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कषगम' (TVK) के प्रमुख नेता और राज्य सरकार के मंत्री उन्हें देश के अगले नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रोजेक्ट करने में जुट गए हैं।