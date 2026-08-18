हद है साहब! जिंदा सास को ‘यमराज’ के हवाले कर बहू ने बनाए कागज, मदुरै में राजस्व विभाग का गजब कारनामा!

मदुरै. कहा जाता है कि भगवान जब किसी की सांसें छीनता है, तभी इंसान इस दुनिया से जाता है। लेकिन मदुरै में सरकारी बाबुओं और शातिर बहू की मिलीभगत से लगता है कि अब भगवान से पहले 'राजस्व विभाग' और 'ग्राम प्रशासनिक अधिकारी' (वीएओ) ही तय करने लगे हैं कि किसे जिंदा रहना है और किसे ऊपर जाना है! यहां एक जिंदा-जागती सास को कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया गया, ताकि बहू अपने स्वर्गीय पति की संपत्ति और गहनों पर हाथ साफ कर सके।