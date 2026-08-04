‘सनातन का अपमान करने वाला’, उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर TVK और BJP में खुशी की लहर

उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी ने संतोष व्यक्त किया है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे 'सनातन धर्म' पर की गई उनकी पुरानी टिप्पणियों से जोड़ा। उन्होंने लिखा है कि 'सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन को एक महिला के बारे में की गई अपनी घिनौनी और अपमानजनक टिप्पणी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका ऐसा हश्र होना ही था।' वहीं, तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने उदयनिधि के बयान को 'घृणित, अश्लील, फूहड़ और शर्मनाक' बताते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता वाले नेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई राज्य के हित में है।