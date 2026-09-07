7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चेन्नई

तमिलनाडु विधानसभा: त्रिशा विवाद के बीच विजय ने दिखाए तेवर, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कही दो टूक बात!

Women Remarks Controversy: Tamil Nadu CM Vijay ने विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा को लेकर सख्त रुख अपनाया। त्रिशा विवाद के बीच उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी में मर्यादा बनाए रखने की बात कही।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Imran Sheikh

Sep 07, 2026

Vijay News

तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने महिलाओं पर गलत बयानबाजी को लेकर सख्त बात कही। (फोटो सोर्स-IANS)

Tamil Nadu Assembly: तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने महिलाओं के सम्मान और राजनीतिक बयानबाजी को लेकर सख्त रुख दिखाया। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में किसी की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है।

विजय ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा और जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में महिलाओं के बारे में गलत या अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने नेताओं से भी अपील की कि राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत हमलों में नहीं बदलना चाहिए।

'डबल मीनिंग' भाषा पर भी जताई चिंता

पुलिस विभाग से जुड़ी चर्चा के दौरान विजय ने तमिलनाडु में महिलाओं को लेकर हो रही कुछ टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, जिनका गलत या दूसरा मतलब निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को बोलते समय अपनी भाषा का खास ध्यान रखना चाहिए।

उन्होंने किसी नेता या महिला का नाम नहीं लिया। उनका कहना था कि राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी व्यक्ति को निजी तौर पर निशाना बनाना या महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा इस्तेमाल करना सही नहीं है।

त्रिशा को लेकर हुए विवाद के बीच आया बयान

विजय का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ समय पहले अभिनेत्री त्रिशा को लेकर डीएमके नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की एक टिप्पणी विवाद में आ गई थी। इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हुई थी। विजय की पार्टी टीवीके की ओर से भी इस मामले का विरोध किया गया था।

हालांकि उदयनिधि स्टालिन ने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने त्रिशा का नाम लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी।

ऐसे में विधानसभा में विजय का महिलाओं की गरिमा और आपत्तिजनक भाषा को लेकर दिया गया बयान उसी विवाद की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में इस पूरे मामले का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया।

बोलने की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी

विजय ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बोलने की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। किसी के खिलाफ ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, जिससे उसकी छवि या सम्मान को नुकसान पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने खास तौर पर महिलाओं को लेकर होने वाली बयानबाजी पर चिंता जताई और कहा कि राजनीतिक बहस को मर्यादा के दायरे में रखना जरूरी है।

विजय के इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर नेताओं की भाषा और राजनीतिक मर्यादा का मुद्दा चर्चा में आ गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि डीएमके और दूसरे विपक्षी दल मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

तमिलनाडु विधानसभा में कानून-व्यवस्था को लेकर हंगामा, सीएम विजय बोले- अपराधी चाहे किसी भी दल का हो, कार्रवाई होगी

ये भी पढ़ें
Vijay Tamil Nadu Assembly speech

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021

Updated on:

07 Sept 2026 11:39 am

Published on:

07 Sept 2026 11:38 am

Hindi News / Tamil Nadu / Chennai / तमिलनाडु विधानसभा: त्रिशा विवाद के बीच विजय ने दिखाए तेवर, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कही दो टूक बात!

बड़ी खबरें

View All

चेन्नई

तमिलनाडु

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु में मंत्री के नाम पर रजिस्टर्ड अर्टिगा की टक्कर से युवक की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

tamil nadu accident
राष्ट्रीय

तमिलनाडु विधानसभा में कानून-व्यवस्था को लेकर हंगामा, सीएम विजय बोले- अपराधी चाहे किसी भी दल का हो, कार्रवाई होगी

Vijay Tamil Nadu Assembly speech
राष्ट्रीय

‘आज विजय देंगे हर सवाल का जवाब, विधानसभा में आमने-सामने होगी TVK और DMK!’

CM Vijay
चेन्नई

विजय को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग के बीच TVK का बड़ा कदम, 9 सितंबर को गठबंधन के नाम का ऐलान, कांग्रेस भी होगी शामिल

cm vijay
राष्ट्रीय

CM Vijay: क्या TVK और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई? 9 सितंबर को सीएम विजय की पार्टी ने बुलाई सहयोगी दलों की बैठक

Vijay Rahul Gandhi PM candidate 2029
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.