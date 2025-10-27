Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

70 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या से मचा हड़कंप, हत्यारों की तलाश में जुटी डॉग स्क्वॉड

Brutal Murder Case : बुजुर्ग का शव घर के बाहर खून से लथपथ हालत में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बीजावर पुलिस और एफएसएल टीम मामले की जांच कर रही है।

less than 1 minute read
छतरपुर

image

Faiz Mubarak

Oct 27, 2025

Brutal Murder Case

बुजुर्ग की हत्या से मचा हड़कंप (Photo Source- Patrika)

Brutal Murder Case : मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर थाना इलाके में आने वाले भारतपुरा गांव में सोमवार सुबह एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुजुर्ग का शव घर के बाहर खून से लथपथ हालत में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बिजावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

सामने आई शुरुआती जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग पर धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। हत्या किसने और क्यों की? इसका अभी पता नहीं चल सका है। एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। पुलिस टीम ने आसपास के इलाके को घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। वहीं डॉग स्क्वॉड को घटनास्थल से संभावित आरोपी के निशान तलाशने के लिए लगाया गया है।

घर में अकेले रहते थे बुजुर्ग

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, बुजुर्ग अपने घर में अकेले रहते थे और देर रात तक किसी के आने-जाने की आहट नहीं सुनी गई थी। सुबह जब पड़ोसी घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खुला देखा और भीतर खून फैला हुआ पाया।

Published on:

27 Oct 2025 02:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / 70 साल के बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या से मचा हड़कंप, हत्यारों की तलाश में जुटी डॉग स्क्वॉड

