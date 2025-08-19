शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने बनाया गया मास्टर प्लान, 11 जगहों पर बनेगी पार्किंग, रूट हुए निर्धारित

पत्रिका की मुहिम का असर... जाम से निपटने प्रशासन और यातायात पुलिस की रणनीति शुरू
शहर में अनियंत्रित जाम को देखते हुए पत्रिका द्वारा मुहिम चलाई गई थी, जिसमें चौक-चौराहों पर लगने वाले जाम और अनियंत्रित वाहनों की आवाजाही पर खबरें लगातार प्रकाशित की गई थीं। इसे देखते हुए यातायात पुलिस और नगर पालिका ने बदलाव और सुधार की कवायद शुरू कर दी है। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक के समाधान के लिए मास्टर प्लान तैयार करके नपा को भेजा है। प्लान में शहर के ग्यारह स्थानों पर पार्किंग बनाकर जाम की स्थिति को नियंत्रित करने की योजना बनाई गई है। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर को फिलहाल नया बस स्टैंड बनाया जाएगा, जब तक कि आईएसबीटी बनकर तैयार नहीं हो जाता।
यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत का कहना है कि शहर में सड़कों का चौड़ीकरण तो हुआ है, लेकिन अभी ई-रिक्शा चालकों के लिए रूट तय नहीं हुआ है। आवागमन की व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं हुई है। इसके लिए पहले पार्किंग बनाई जाएगी। शहर की 11 जगहों को चिन्हांकित किया गया है, जहां वाहनों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जाएगी।महानगरों की तर्ज पर रहेगा नंबर सिस्टममास्टर प्लान में यातायात व्यवस्था और जाम नियंत्रण के लिए ई-रिक्शा हेतु नंबर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। पार्किंग बूथ बनाने की कवायद भी नपा जल्द शुरू करेगी। इसमें महानगरों की तर्ज पर हर रूट के लिए एक नंबर दिया जाएगा। उसके आधार पर ही तय रूट निर्धारित होगा। उस रूट पर चलने वाले सभी ई-रिक्शा का डाटा ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। काउंटर पर ही भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोग ऑनलाइन और नगद दोनों माध्यमों से भुगतान कर सकेंगे।
1. बस स्टैंड से चौबे कॉलोनी, डाकखाना-पन्ना नाका से बस स्टैंड
2. फव्वारा चौक से चौक बाजार, महलन से खड़े हनुमान जी-फव्वारा चौक
3. डाकखाना से महलन-नाथ मुहल्ला, संकट मोचन, चौक बाजार-डाकखाना
4. डाकखाना से देरी रोड
5. पन्ना नाका से सटई रोड
6. पन्ना नाका से रेलवे स्टेशन
7. पुलिस लाइन से नाथ मुहल्ला, संकट मोचन, चौक बाजार से पन्ना नाका
8. बस स्टैंड से पेप्टेक टाउन, मेडिकल कॉलेज
9. बस स्टैंड से आरटीओ ऑफिस, फोरलेन, हमा
इन स्पॉट का होगा चौड़ीकरण
मास्टर प्लान में शहर के तीन स्थानों को चौड़ा करने का प्रस्ताव है। छत्रसाल चौक, पन्ना नाका और जोगिंदर नाका। इसके अलावा, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर को दूसरा बस स्टैंड बनाया जाएगा। अन्य राज्यों के लिए बस सेवाएं यहीं से मिलेंगी। प्लान के अनुसार जब तक शहर में आईएसबीटी तैयार नहीं होता, तब तक ट्रांसपोर्ट नगर से भारी बसों का संचालन होगा और पुराने बस स्टैंड से लोकल बसें चलेंगी।
जाम को नियंत्रित करने के लिए मास्टर प्लान नगर पालिका को दिया गया है। इसमें शहर के 11 स्थानों पर पार्किंग बनाने की योजना है। जब तक पार्किंग स्थल तैयार नहीं होते, तब तक ई-रिक्शा और ऑटो के लिए रूट निर्धारित नहीं हो सकेंगे। नपा द्वारा शीघ्र इस प्लान पर कार्य किए जाने की उम्मीद है।
बृहस्पति साकेत, यातायात प्रभारी