शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने बनाया गया मास्टर प्लान, 11 जगहों पर बनेगी पार्किंग, रूट हुए निर्धारित

यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत का कहना है कि शहर में सड़कों का चौड़ीकरण तो हुआ है, लेकिन अभी ई-रिक्शा चालकों के लिए रूट तय नहीं हुआ है। आवागमन की व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं हुई है। इसके लिए पहले पार्किंग बनाई जाएगी। शहर की 11 जगहों को चिन्हांकित किया गया है, जहां वाहनों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जाएगी।महानगरों की तर्ज पर रहेगा नंबर सिस्टममास्टर प्लान में यातायात व्यवस्था और जाम नियंत्रण के लिए ई-रिक्शा हेतु नंबर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। पार्किंग बूथ बनाने की कवायद भी नपा जल्द शुरू करेगी। इसमें महानगरों की तर्ज पर हर रूट के लिए एक नंबर दिया जाएगा। उसके आधार पर ही तय रूट निर्धारित होगा। उस रूट पर चलने वाले सभी ई-रिक्शा का डाटा ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। काउंटर पर ही भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोग ऑनलाइन और नगद दोनों माध्यमों से भुगतान कर सकेंगे।