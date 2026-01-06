महज 4 हजार रुपए के लालच ने 3 साल के लिए पहुंचा दिया जेल, सचिव को भारी पड़ी रिश्वतखोरी

लालच बुरी बला! छतरपुर के एक सचिव के लिए यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठी। उसे महज 4 हजार रुपए के कारण अपनी जिंदगी के 3 साल काल कोठरी में बिताने होंगे। ग्राम पंचायत सचिव को रिश्वतखोरी भारी पड़ गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त के बदले रिश्वत लेने के मामले में उसे दोषी ठहराते हुए तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में लोकायुक्त न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सचिव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई। उसे अर्थदंड भी दिया गया है।