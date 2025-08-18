खुल गया राज…. फरियादी ही निकला लाखों की लूट का खिलाड़ी, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

ATM Van Robbery: मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई 61 लाख की एटीएम सुलझा दी। चौंकाने वाला सच यह है कि लूट का मास्टरमाइंड खुद शिकायतकर्ता ही निकला। पुलिस ने 61,17000 रुपए की एटीएम वैन लूट का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आय चार आरोपी आपस में रिश्तेदार निकले, जिनमें तीन सगे भाई है।
आपको बता दें कि,इनमें में एक भाई ने थाने पहुंचकर सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी जो खुद असल में इस लूट का सूत्रधार निकला। एटीएम फ्रेंचाइजी संचालक मनीष अहिरवार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर यह खेल रचा। घटना गौरिहार थाना इलाके के गहबरा-सिचहरी रोड पर हुई थी। यूपी के महोबा से कंपनी के कर्मचारी 61 लाख रुपए लेकर छतरपुर के एटीएम में भरने जा रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर रोककर कैश से भरा बैग लूट लिया। (MP News)
घटना के बाद पुलिस ने लुटेरों पर 30 हजार रुपए इनाम घोषित किया। साइबर और फिजिकल एविडेंस के आधार पर जब फरियादी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो परत दर परत सच्चाई बाहर आई। एसपी अगम जैन ने बताया कि आरोपी मनीष पर करोईब 53 लाख रुपए का कर्ज था और एटीएम फ्रेंचाइजी कंपनी से भी 17 लाख रुपए का विवाद चल रहा था। इसी दबाव से निकलने के लिए उसने अपने भाइयों संग मिलकर लूट की साजिश रची। (MP News)
मनीष ने पैसे निकालने और वैन की रुट डिटेल पहले से ही अपने भाइयों को बता दी थी। घटना वाले दिन प्रदीप और रवि बाइक से वैन का पीछा करते हुए पहुंचे और कट्टा दिखाकर 61 लाख रुपए से ज्यादा पैसे लूटकर भाग निकले। पुलिस ने मनीष, पुष्पेंद्र, प्रदीप और रवि अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से लूट की रकम, वारदात में इस्तेमाल कट्टा और कार जब्त कर ली गई है। (MP News)