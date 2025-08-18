खुल गया राज…. फरियादी ही निकला लाखों की लूट का खिलाड़ी, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

आपको बता दें कि,इनमें में एक भाई ने थाने पहुंचकर सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी जो खुद असल में इस लूट का सूत्रधार निकला। एटीएम फ्रेंचाइजी संचालक मनीष अहिरवार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर यह खेल रचा। घटना गौरिहार थाना इलाके के गहबरा-सिचहरी रोड पर हुई थी। यूपी के महोबा से कंपनी के कर्मचारी 61 लाख रुपए लेकर छतरपुर के एटीएम में भरने जा रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर रोककर कैश से भरा बैग लूट लिया। (MP News)