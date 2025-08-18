Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

खुल गया राज…. फरियादी ही निकला लाखों की लूट का खिलाड़ी, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

MP News- मध्यप्रदेश की 61 लाख की एटीएम लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शिकायतकर्ता ही इस हाई-प्रोफाइल वारदात का मास्टरमाइंड निकला।

छतरपुर

Akash Dewani

Aug 18, 2025

atm van robbery complainant mastermind chhatarpur mp news
atm van robbery complainant mastermind chhatarpur (फोटो- सोशल मीडिया)

ATM Van Robbery: मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुई 61 लाख की एटीएम सुलझा दी। चौंकाने वाला सच यह है कि लूट का मास्टरमाइंड खुद शिकायतकर्ता ही निकला। पुलिस ने 61,17000 रुपए की एटीएम वैन लूट का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आय चार आरोपी आपस में रिश्तेदार निकले, जिनमें तीन सगे भाई है।

शिकायतकर्ता ही निकला मास्टरमाइंड

आपको बता दें कि,इनमें में एक भाई ने थाने पहुंचकर सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी जो खुद असल में इस लूट का सूत्रधार निकला। एटीएम फ्रेंचाइजी संचालक मनीष अहिरवार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर यह खेल रचा। घटना गौरिहार थाना इलाके के गहबरा-सिचहरी रोड पर हुई थी। यूपी के महोबा से कंपनी के कर्मचारी 61 लाख रुपए लेकर छतरपुर के एटीएम में भरने जा रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर रोककर कैश से भरा बैग लूट लिया। (MP News)

ये भी पढ़ें

अब गायों को भी मिलेगी इंसानों जैसी सुविधा, MP में खुला देश का पहला ‘गौ मेटरनिटी वार्ड’
हरदा
country first cow maternity ward opened harda mp news

पुलिस ने लगाया इनाम, सच्चाई आई सामने

घटना के बाद पुलिस ने लुटेरों पर 30 हजार रुपए इनाम घोषित किया। साइबर और फिजिकल एविडेंस के आधार पर जब फरियादी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो परत दर परत सच्चाई बाहर आई। एसपी अगम जैन ने बताया कि आरोपी मनीष पर करोईब 53 लाख रुपए का कर्ज था और एटीएम फ्रेंचाइजी कंपनी से भी 17 लाख रुपए का विवाद चल रहा था। इसी दबाव से निकलने के लिए उसने अपने भाइयों संग मिलकर लूट की साजिश रची। (MP News)

ऐसी रची वारदात

मनीष ने पैसे निकालने और वैन की रुट डिटेल पहले से ही अपने भाइयों को बता दी थी। घटना वाले दिन प्रदीप और रवि बाइक से वैन का पीछा करते हुए पहुंचे और कट्टा दिखाकर 61 लाख रुपए से ज्यादा पैसे लूटकर भाग निकले। पुलिस ने मनीष, पुष्पेंद्र, प्रदीप और रवि अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से लूट की रकम, वारदात में इस्तेमाल कट्टा और कार जब्त कर ली गई है। (MP News)

ये भी पढ़ें

सिंहस्थ तक पूरा नहीं हो पाएगा 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, बार-बार अटक रहा काम
इंदौर
indore railway station renovation project Ujjain Simhastha 2028 mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 11:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / खुल गया राज…. फरियादी ही निकला लाखों की लूट का खिलाड़ी, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.