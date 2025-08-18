सिंहस्थ तक पूरा नहीं हो पाएगा 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, बार-बार अटक रहा काम

Ujjain Simhastha 2028-इंदौर रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन प्रोजेक्ट तीन साल में पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। सिंहस्थ 2028 नजदीक है, लेकिन अभी तक पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का काम भी अधूरा है। रेलवे स्टेशन का काम कागजों में तो तेजी चल रहा है लेकिन जमीन पर हालात उल्टे हैं। प्लेटफार्म से ट्रेनों का संचालन भी जारी रहेगा और इसी दौरान बिल्डिंग निर्माण अलग-अलग हिस्सों में होगा। इस प्रोजेक्ट पर 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल बजट से राशि आवंटित हो चुकी है। पार्क रोड से भी स्टेशन को जोड़ा जाएगा, ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो।हालांकि, यहां सवाल यही कि क्या यह काम तीन साल में पूरा हो पाएगा की नहीं? (mp news)