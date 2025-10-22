Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

नगर परिषद CMO ने भाजपा नेता के घर में डलवाया कचरा, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

Chhatarpur News : नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह शहर में सफाई व्यवस्था बड़ा उदाहरण पेश किया। उन्होंने घर के बाहर कचरा डला होने पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर में कचरा डलवा दिया। घटनाक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद जिले की राजनीति गरमा गई है।

less than 1 minute read

छतरपुर

image

Faiz Mubarak

Oct 22, 2025

Chhatarpur News

CMO ने बीजेपी नेता के घर में डलवाया कचरा (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Chhatarpur News :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली हरपालपुर नगर परिषद में दिवाली से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसमें नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह खुद कर्मचारियों के साथ बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर में कचरा डलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि, वायरल हुई ये घटना दिवाली की सफाई के दौरान की है। बीजेपी नेता महेश राय ने आरोप लगाया कि, ये कदम सीएमओ ने बदले की भावना से उठाया, क्योंकि वे नगर परिषद की अनियमितताओं पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से की है।

वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

वहीं, सीएमओ शैलेंद्र सिंह ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि, महेश राय ने ही खुद अपने घर के बाहर कचरा फेंक रखा था। जब उनसे कचरा हटाने को कहा गया तो वो अधिकारियों से विवाद करने लगे। इसपर शहर की स्वच्छता को लेकर कड़ा फैसला लेते हुए उनके घर में दोबारा कचरा डलवाया गया, ताकि सफाईकर्मी के घर पहुंचने पर निर्धारित व्यवस्था के तहत वो उन्हें कचरा दे सकें और शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने का एक कड़ा संदेश जा सके। सीएमओ ने ये भी कहा कि, उन्होंने सिर्फ महेश राय के घर में कचरा ही नहीं डलवाया, बल्कि घर के बाहर अवैध रूप से कचरा डालने पर 500 रुपए जुर्माना भी लगाया है।

ये भी पढ़ें

IMD Alert : अरब सागर में बना चक्रवात, 22, 23 और 24 अक्टूबर को 15 जिलों में बारिश की चेतावनी
भोपाल
IMD Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 02:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / नगर परिषद CMO ने भाजपा नेता के घर में डलवाया कचरा, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

48 घंटे में बदल गई आबोहवा, आतिशबाजी से शहर की वायु प्रदूषित, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर तक बढ़ा एक्यूआई

pollution
छतरपुर

दीपावली का दिखा उल्लास, 3 करोड़ के पटाखे फोड़े, 4 करोड़ की बिकी मिठाई, दीपों से जगमगा उठा शहर

patakha
छतरपुर

मृत भाई को भगवान से वापस लाने की बात कहकर युवक ने की खुदकुशी, वीडियो में बोला- हम लोग जल्दी लौटेंगे

young man in Chhatarpur commits suicide due to grief over his brother's death
छतरपुर

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि, वीरता और त्याग को किया याद

छतरपुर

एमपी के इस जिले में 100 एकड़ में बन सकता है एयरफोर्स का बड़ा एयरबेस

airbase
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.