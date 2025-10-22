नगर परिषद CMO ने भाजपा नेता के घर में डलवाया कचरा, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

वहीं, सीएमओ शैलेंद्र सिंह ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि, महेश राय ने ही खुद अपने घर के बाहर कचरा फेंक रखा था। जब उनसे कचरा हटाने को कहा गया तो वो अधिकारियों से विवाद करने लगे। इसपर शहर की स्वच्छता को लेकर कड़ा फैसला लेते हुए उनके घर में दोबारा कचरा डलवाया गया, ताकि सफाईकर्मी के घर पहुंचने पर निर्धारित व्यवस्था के तहत वो उन्हें कचरा दे सकें और शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने का एक कड़ा संदेश जा सके। सीएमओ ने ये भी कहा कि, उन्होंने सिर्फ महेश राय के घर में कचरा ही नहीं डलवाया, बल्कि घर के बाहर अवैध रूप से कचरा डालने पर 500 रुपए जुर्माना भी लगाया है।