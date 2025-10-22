नगर परिषद CMO ने भाजपा नेता के घर में डलवाया कचरा, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल

CMO ने बीजेपी नेता के घर में डलवाया कचरा (Photo Source- Viral Video Screenshot)
Chhatarpur News :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली हरपालपुर नगर परिषद में दिवाली से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसमें नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह खुद कर्मचारियों के साथ बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश राय के घर में कचरा डलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि, वायरल हुई ये घटना दिवाली की सफाई के दौरान की है। बीजेपी नेता महेश राय ने आरोप लगाया कि, ये कदम सीएमओ ने बदले की भावना से उठाया, क्योंकि वे नगर परिषद की अनियमितताओं पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से की है।
वहीं, सीएमओ शैलेंद्र सिंह ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि, महेश राय ने ही खुद अपने घर के बाहर कचरा फेंक रखा था। जब उनसे कचरा हटाने को कहा गया तो वो अधिकारियों से विवाद करने लगे। इसपर शहर की स्वच्छता को लेकर कड़ा फैसला लेते हुए उनके घर में दोबारा कचरा डलवाया गया, ताकि सफाईकर्मी के घर पहुंचने पर निर्धारित व्यवस्था के तहत वो उन्हें कचरा दे सकें और शहर में सफाई व्यवस्था बनाए रखने का एक कड़ा संदेश जा सके। सीएमओ ने ये भी कहा कि, उन्होंने सिर्फ महेश राय के घर में कचरा ही नहीं डलवाया, बल्कि घर के बाहर अवैध रूप से कचरा डालने पर 500 रुपए जुर्माना भी लगाया है।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग