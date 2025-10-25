छतरपुर का वुडन फर्नीचर क्लस्टर: जमीन मिली, लेकिन योजना छह साल से अटकी, 1200 युवाओं के रोजगार के सपने अधर में

शुरुआत में जिला प्रशासन ने नारायणपुरा रोड पर 73 एकड़ जमीन चिन्हित की थी। मार्च 2021 में तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इस भूमि को क्लस्टर के लिए आरक्षित कर दिया। इसके बाद एमएसएमई मंत्रालय की ओर से सामान्य सुविधा केंद्र का प्रस्ताव तैयार किया गया और 2020 से 2021 तक लगातार कई उच्च स्तरीय बैठकें हुईं, जिसमें उद्योग मंत्री, सांसद, जिला प्रशासन और 100 से अधिक फर्नीचर कारोबारी शामिल हुए। लेकिन जमीन का निरीक्षण करने पर व्यापारियों ने नारायणपुरा रोड की भूमि उद्योग के लिए अनुपयुक्त बताई। इसके बाद प्रशासन ने नया स्थान खोजा और अंतत: धामची गांव में 43 एकड़ जमीन चिन्हित की। यह जगह फोरलेन हाईवे से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और लॉजिस्टिक व परिवहन के लिहाज से काफी सुविधाजनक मानी जा रही है। राजस्व विभाग ने सीमांकन कर इसे उद्योग विभाग को सौंप दिया।