आठ कृषि उपज मंडियां, फिर भी एक भी ए ग्रेड नहीं; अनाज की ग्रेडिंग न होने से घाटे में किसान, मुनाफे में बिचौलिए

बुंदेलखंड के किसानों ने इस साल उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की, पर मंडियों की व्यवस्थाएं अब भी सी ग्रेड की पुरानी परंपरा में जकड़ी हैं। जिले की आठ कृषि उपज मंडियों में से कोई भी ए ग्रेड में शामिल नहीं है, जबकि इसी श्रेणी की मंडियों में किसानों को फसल का वास्तविक और तर्कसंगत मूल्य मिलता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद मंडियों की आय और पारदर्शिता दोनों निचले स्तर पर हैं। फल, सब्जी और अनाज की बड़ी मात्रा में आवक के बावजूद छतरपुर की प्रमुख मंडी का दर्जा सी ग्रेड से ऊपर नहीं जा सका। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है और फायदा बिचौलियों को मिल रहा है।