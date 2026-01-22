22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

‘आवारा कुत्तों’ को रोकेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, सख्त निर्देश जारी

MP News: जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लें।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Astha Awasthi

Jan 22, 2026

stray dogs

stray dogs प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News:मध्यप्रदेश में छतरपुर जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर ने सभी स्कूल प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि किसी भी विद्यालय परिसर में आवारा कुत्तों का प्रवेश किसी भी स्थिति में न होने दिया जाए। विभाग का मानना है कि आवारा कुत्तों के कारण विद्यार्थियों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए पहले से सतर्कता बरतना आवश्यक है।

बन सकती खतरे की स्थिति

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लें। विद्यालय परिसर में बच्चों का दिनभर आवागमन रहता है और ऐसे में आवारा कुत्तों की मौजूदगी से डर और खतरे की स्थिति बन सकती है। इसी कारण सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

आदेश के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो इस पूरी व्यवस्था का प्रभारी रहेगा। नोडल अधिकारी के साथ विद्यालय स्तर पर एक निगरानी दल भी गठित किया जाएगा। यह दल नियमित रूप से स्कूल परिसर का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय आवारा कुत्ते विद्यालय परिसर में प्रवेश न कर सकें।

जारी किए गए निर्देश

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्कूल में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बनी रहती है, तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन स्थानीय नगर पालिका, नगर परिषद या पंचायत तथा अन्य संबंधित विभागों से समन्वय कर समाधान सुनिश्चित करेगा।

समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करना और आवश्यक कदम उठाना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी एएस पाण्डेय ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा शिक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य में गंभीर घटना का कारण बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि सभी स्कूलों में सुरक्षित, अनुशासित और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

ये भी पढ़ें

मेट्रो की ‘ऑरेंज लाइन’ के लिए टूटेंगे 300 मकान-दुकान ! रहवासियों में दहशत
भोपाल
Metro Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 12:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / ‘आवारा कुत्तों’ को रोकेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, सख्त निर्देश जारी

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ामलहरा और नौगांव में अल्ट्रासाउंड की सुविधा होने के बावजूद जिला अस्पताल कर रहे रेफर

ultrasound
छतरपुर

दस्तावेजों की शर्तों में उलझा मताधिकार, रोजाना 400 प्रकरणों की सुनवाई फिर भी राहत नहीं

sir
छतरपुर

खेती में मौसम का अलर्ट: बढ़ते तापमान से रबी फसलों में फूल झडऩे और उपज घटने का खतरा

crop
छतरपुर

छतरपुर की सडक़ों पर नियमों की हत्या: खटारा और अनफिट बसों को फिटनेस प्रमाणपत्र देकर यात्रियों की जान से खुला खिलवाड़

bus
छतरपुर

तीन दिन का समय, स्लीपर बसों की एआइएस मानक जांच नहीं कराई तो परमिट और फिटनेस पर रोक

rto ofice
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.