‘आवारा कुत्तों’ को रोकेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, सख्त निर्देश जारी

MP News:मध्यप्रदेश में छतरपुर जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर ने सभी स्कूल प्राचार्यों और प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखकर आदेश दिए हैं कि किसी भी विद्यालय परिसर में आवारा कुत्तों का प्रवेश किसी भी स्थिति में न होने दिया जाए। विभाग का मानना है कि आवारा कुत्तों के कारण विद्यार्थियों के साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए पहले से सतर्कता बरतना आवश्यक है।