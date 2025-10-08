Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

80 दिन पहले तेज बारिश में सड़कें और पुलिया बहीं, महाराजपुर से राजनगर आने-जाने वालों को रोज़ 7 किमी घूमना पड़ रहा रास्ता

कई जगहों पर पुलिया और एप्रोच रोड बह जाने के बाद से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। सबसे अधिक परेशानी महाराजपुर और राजनगर के बीच यात्रा करने वाले ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है, जिन्हें अब 7 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।

2 min read

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Oct 08, 2025

pulia

दो महीने से टूटी पड़ी पुलिया

छतरपुर/महाराजपुर. जिले में 18 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश ने सड़क और पुलिया निर्माण की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। दो महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन हालात जस के तस हैं। कई जगहों पर पुलिया और एप्रोच रोड बह जाने के बाद से आवागमन पूरी तरह से बाधित है। सबसे अधिक परेशानी महाराजपुर और राजनगर के बीच यात्रा करने वाले ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है, जिन्हें अब 7 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।

पुतरी गांव की टूटी पुलिया बनी मौत का सबब, मां-बेटे की जा चुकी है जान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत महाराजपुर से पुतरी गांव होते हुए राजनगर तक डामर रोड बनाई गई थी। बारिश के दौरान पुतरी गांव के पास नाले पर बनी पुलिया की छत टूटकर नीचे गिर गई। हादसे को हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन न तो मरम्मत शुरू हुई और न ही डायवर्सन रोड बनाया गया। इसी लापरवाही के चलते 27 अगस्त की रात को एक बड़ा हादसा हुआ। राजनगर निवासी बाइक सवार मां-बेटे की इस क्षतिग्रस्त पुलिया के पास गिरकर मौत हो गई।

अस्थाई मार्ग भी नहीं बनाया

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद न तो निर्माण कार्य शुरू हुआ और न ही अस्थाई मार्ग बनाया गया। इस रास्ते से रोज़ाना दर्जनों लोग आवाजाही करते हैं, जिन्हें अब मजबूरन 7 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।मजगुवां-नैगुवां के बीच क्षतिग्रस्त पुलिया से 14 गांवों का संपर्क टूटामजगुवां और नैगुवां गांव के बीच मुग्हेड़ नदी पर बनी पुलिया का एक हिस्सा बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। जल संसाधन विभाग ने खानापूर्ति करते हुए सिर्फ मिट्टी डालकर भराव कर दिया, लेकिन अगली ही बारिश में यह मिट्टी बह गई और पुलिया दोबारा टूट गई। यह रास्ता महाराजपुर से उत्तर प्रदेश सीमा के ऊजरा गांव को जोड़ता है। पुलिया टूटने से मलका, ऊजरा, खिरी, उर्दमऊ, मजगुवां, बैदार, नैगुवां, सिमरधा और घेरा पुरवा सहित 14 गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दासापुरवा रोड पर टूटी पुलिया से 4 हजार लोगों की दिनचर्या प्रभावित

नगर पालिका महाराजपुर द्वारा कुसमा पेट्रोल पंप से दासापुरवा तक बनाई गई सीसी रोड पर बनी पुलिया भी बारिश में बह गई। पुलिया की गिट्टी और सरिया पूरी तरह से उखड़ गई है, जिससे दासापुरवा, मऊ और सेला गांव के करीब 4 हजार लोगों का आवागमन प्रभावित है। ग्रामीणों ने कई बार नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मरम्मत कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब यह पुलिया हादसे को न्योता दे रही है।

मऊ-पुर गांव के बीच एप्रोच रोड बहा, तीन महीने से बंद है रास्ता

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मऊ और पुर गांव को जोड़ने के लिए बनाई गई पुलिया के दोनों ओर का एप्रोच रोड बारिश के कारण बह गया। ग्रामीणों का कहना है कि तीन महीने से इस पुलिया की स्थिति खराब है। प्रशासन को बार-बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

लवकुशनगर और झमटुली में सुधार, पर महाराजपुर क्षेत्र की उपेक्षा

जिले में लवकुशनगर और राजनगर के झमटुली मार्ग पर पानी उतरने के बाद विभाग ने अस्थायी सुधार कर आवागमन शुरू करवा दिया है। लेकिन महाराजपुर, मऊ, पुतरी, दासापुरवा और नैगुवां क्षेत्र की पुलियां अब भी उपेक्षा की शिकार हैं।

विभाग का दावा — जल्द शुरू होगा पुनर्निर्माण कार्य

इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के जीएम मोहम्मद तारिक ने कहा कि क्षतिग्रस्त पुलियों का नए सिरे से निर्माण होना है। इसके लिए एस्टीमेट तैयार कर ठेकेदार को साइट दिखा दी गई है। बारिश थम चुकी है, इसलिए अब जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 10:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / 80 दिन पहले तेज बारिश में सड़कें और पुलिया बहीं, महाराजपुर से राजनगर आने-जाने वालों को रोज़ 7 किमी घूमना पड़ रहा रास्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

छतरपुर रेलवे स्टेशन पर 7 करोड़ की लागत से 12 मीटर चौड़ा दूसरा फुट ओवरब्रिज शुरू

foot over bridge
छतरपुर

ट्रेन के इंतजार में बैठी महिला को प्रसव पीड़ा उठी, फिर प्लेटफॉर्म पर ही गूंजी किलकारी

mp news
छतरपुर

घुवारा नगरपरिषद अध्यक्ष पति ने सहकारी समिति में पद का दुरुपयोग कर अर्जित की आय से 242 प्रतिशत अधिक संपत्ति

jahar singh
छतरपुर

हिंदी शोध के सितारे छतरपुर से एमपीपीएससी तक: 130 शोधार्थियों में 19 ने पार किया साक्षात्कार का मुकाम

mcbu
छतरपुर

कागजों पर 127 गोशालाएं, जमीन पर 90 प्रतिशत बंद,35 हजार आवारा गोवंश से जूझ रहे जिले के शहर

cattel
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.