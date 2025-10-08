80 दिन पहले तेज बारिश में सड़कें और पुलिया बहीं, महाराजपुर से राजनगर आने-जाने वालों को रोज़ 7 किमी घूमना पड़ रहा रास्ता

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद न तो निर्माण कार्य शुरू हुआ और न ही अस्थाई मार्ग बनाया गया। इस रास्ते से रोज़ाना दर्जनों लोग आवाजाही करते हैं, जिन्हें अब मजबूरन 7 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।मजगुवां-नैगुवां के बीच क्षतिग्रस्त पुलिया से 14 गांवों का संपर्क टूटामजगुवां और नैगुवां गांव के बीच मुग्हेड़ नदी पर बनी पुलिया का एक हिस्सा बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। जल संसाधन विभाग ने खानापूर्ति करते हुए सिर्फ मिट्टी डालकर भराव कर दिया, लेकिन अगली ही बारिश में यह मिट्टी बह गई और पुलिया दोबारा टूट गई। यह रास्ता महाराजपुर से उत्तर प्रदेश सीमा के ऊजरा गांव को जोड़ता है। पुलिया टूटने से मलका, ऊजरा, खिरी, उर्दमऊ, मजगुवां, बैदार, नैगुवां, सिमरधा और घेरा पुरवा सहित 14 गांव के ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।