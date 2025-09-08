MP में रातों-रात अचानक प्रकट हुआ रहस्यमयी कुआं, बोतल में पानी भरकर दूर-दूर से आ रहे लोग!

जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर कदारी गांव में हनुमत विश्वकर्मा के खेत में पिछले दिनों हुई एक अनोखी घटना ने सभी को चौंका दिया था। ग्रामीणों ने दावा किया था कि जिस खेत में पहले से एक कुआं मौजूद था, उसके बगल में रातोरात एक नया कुआं प्रकट हुआ है। हनुमत विश्वकर्मा ने बताया कि सुबह जब वे खेत पर पहुंचे, तो वहां एक बड़ा कुआं दिखाई दिया, जबकि रात तक वहां कुछ नहीं था। हैरानी की बात यह है कि खेत में रखा पानी से भरा नीला ड्रम भी गायब मिला।