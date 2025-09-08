अब छात्रों के साथ स्कूल भी देगा परीक्षा! 125 अंकों का होगा टेस्ट, फैल होने पर मिलेगी सजा….

जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को स्वच्छ और हरित रेटिंग देने के लिए एसएचवीआर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो गई है। रजिस्ट्रेशन 30 सितंबर तक होंगे। वहीं स्कूलों ने मापदंडों के मुताबिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीपीसी अजय मिश्रा ने कहा कि पंजीयन शुरु हो गए हैं। रेटिंग से विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदारी की भावना आती है। स्कूलों में तैयारी शुरु कर दी है। बैठक भी लेंगे। (mp news)