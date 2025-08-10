‘राखी और मिठाई के पैसे दे दिए लेकिन….’ सीएम से लाड़ली बहनों ने ईमेल भेज मांगा अलग तोफा

रागिनी वर्मा, सुशीला तिवारी ने कहा कि हरदा व टिमरनी तक जाना है, जल्दी वापस भी लौटना है। ट्रेन और बसों में पैर रखने की जगह नहीं है। घर में कार है, लेकिन पूरा रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि त्योहार पर सुरक्षा का डर सताने लगता है। हरदा के सरकारी कॉलेज की छात्रा सुनीता, प्रजा, आस्था ने कहा कि वे रोज बस से हरदा पढ़ने जाती हैं। यहां आते आते और घर वापस जाने तक हालत खराब हो जाती है। यदि रोड के कारण हो रही तकलीफ परिजनों को बताएंगे तो वे पढ़ाई बंद करा देंगे। ऐसे में अफसर और नेताओं को रोड की सुध लेना चाहिए।