एमपी के इस जिले में अवकाश पर पाबंदी, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Chhatarpur- मध्यप्रदेश के विख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो में इन दिनों पर्यटकों की चहलपहल है। यहां के अधिकांश होटल भरे हुए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने खजुराहो में कैबिनेट बैठक रखने की घोषणा कर दी। राजनैतिक और प्रशासनिक नजरिए से यह बड़ा आयोजन होगा जिसके लिए जोरोें से तैयारियां की जा रहीं हैं। आगामी कैबिनेट बैठक खजुराहो में प्रस्तावित होने को देखते हुए छतरपुर का जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। इसी क्रम में जिले में अवकाश पर पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।