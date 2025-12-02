Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

एमपी के इस जिले में अवकाश पर पाबंदी, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Chhatarpur- सीएम मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में रहेंगे, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे, कैबिनेट बैठक भी होगी

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

deepak deewan

Dec 02, 2025

Leaves of officers and employees cancelled in Chhatarpur district

छतरपुर जिले में अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

Chhatarpur- मध्यप्रदेश के विख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो में इन दिनों पर्यटकों की चहलपहल है। यहां के अधिकांश होटल भरे हुए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने खजुराहो में कैबिनेट बैठक रखने की घोषणा कर दी। राजनैतिक और प्रशासनिक नजरिए से यह बड़ा आयोजन होगा जिसके लिए जोरोें से तैयारियां की जा रहीं हैं। आगामी कैबिनेट बैठक खजुराहो में प्रस्तावित होने को देखते हुए छतरपुर का जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। इसी क्रम में जिले में अवकाश पर पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

सीएम मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में रहेंगे। इस दौरान यहां न केवल कैबिनेट बैठक आयोजित होगी बल्कि सीएम विभिन्न मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। सीएम मोहन यादव के दो दिवसीय प्रवास और कैबिनेट बैठक को देखते हुए जिलेभर के प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त सक्रिय हो चुके हैं। तैयारियों को सुचारू रखने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

एडिशनल कलेक्टर मिलिंद नागदेवे ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया जिसके तहत जिले के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर जारी इस आदेश में अधिकारियों व कर्मचारियों को अवकाश पर नहीं रहने को कहा गया है।

एडीएम से पूर्व अनुमति अनिवार्य

एडीएम मिलिंद नागदेवे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कैबिनेट बैठक की तैयारियों को सुचारू रखने के लिए सभी विभागों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएगा। यदि किसी को अति आवश्यक परिस्थिति में अवकाश की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें एडीएम से अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

ये भी पढ़ें

जिस परिवार में बेटी ब्याही, बेटे के लिए वहीं से बहू भी ला रहे सीएम मोहन यादव
भोपाल
CM Dr. Mohan Yadav's son will get married in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी के इस जिले में अवकाश पर पाबंदी, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बुंदेलखंड की संस्कृति प्रकृति से ही प्रस्फुटित: पद्मश्री डॉ. अवध किशोर जड़िया

padm shri avadhkishore jadia
छतरपुर

बुंदेलखंड में अभियान ने रोकी रफ्तार, बीमारी को जड़ से खत्म करना अब भी चुनौती

water logging
छतरपुर

‘छतरपुर विश्विद्यालय’ के कुलगुरु होंगे डॉ. राकेश सिंह कुशवाह, राज्यपाल ने की नियुक्ति

(Photo Source - Patrika)
छतरपुर

शादी की रस्मों के बीच मच गई चीख-पुकार, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल, बारात लेकर लौटा दूल्हा

MP News Chhatarpur
छतरपुर

ट्रैफिक नियमों की जागरूकता का असर, हेलमेट और सीट बेल्ट ने बचाए 1000 से अधिक लोग

108 ambulance
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.