एमपी के इस जिले में अवकाश पर पाबंदी, अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

छतरपुर जिले में अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
Chhatarpur- मध्यप्रदेश के विख्यात टूरिस्ट प्लेस खजुराहो में इन दिनों पर्यटकों की चहलपहल है। यहां के अधिकांश होटल भरे हुए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने खजुराहो में कैबिनेट बैठक रखने की घोषणा कर दी। राजनैतिक और प्रशासनिक नजरिए से यह बड़ा आयोजन होगा जिसके लिए जोरोें से तैयारियां की जा रहीं हैं। आगामी कैबिनेट बैठक खजुराहो में प्रस्तावित होने को देखते हुए छतरपुर का जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में आ गया है। इसी क्रम में जिले में अवकाश पर पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।
सीएम मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में रहेंगे। इस दौरान यहां न केवल कैबिनेट बैठक आयोजित होगी बल्कि सीएम विभिन्न मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। सीएम मोहन यादव के दो दिवसीय प्रवास और कैबिनेट बैठक को देखते हुए जिलेभर के प्रशासनिक अधिकारी अतिरिक्त सक्रिय हो चुके हैं। तैयारियों को सुचारू रखने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।
एडिशनल कलेक्टर मिलिंद नागदेवे ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया जिसके तहत जिले के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर पाबंदी लगा दी गई है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देश पर जारी इस आदेश में अधिकारियों व कर्मचारियों को अवकाश पर नहीं रहने को कहा गया है।
एडीएम मिलिंद नागदेवे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कैबिनेट बैठक की तैयारियों को सुचारू रखने के लिए सभी विभागों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएगा। यदि किसी को अति आवश्यक परिस्थिति में अवकाश की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें एडीएम से अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
