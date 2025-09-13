एमपी में पति की दरिंदगी, मोमोज में नशा मिलाकर पत्नी का दोस्तों से कराया गैंगरेप

Rape- मध्यप्रदेश में एक ऐसा आपराधिक मामला सामने आया है जिसने न केवल दांपत्य जीवन की पवित्रता भंग की बल्कि मित्रता के भाव भी मिटा देने का काम किया है। राज्य के छतरपुर में यह वारदात हुई। यहां पति ने ही अपनी पत्नी को दोस्तों के हवाले कर दिया। गैंगरेप के बाद उसे सड़क पर तड़पता छोड़ गए। पत्नी का आरोप है कि उसे मोमोज में नशा दिया गया जिसके बाद सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज कर लिया है। हालांकि मामले में एक और पेंच सामने आया है। सिविल लाइन पुलिस बता रही है कि पीड़ित युवती इससे पहले भी कई बार गैंगरेप का केस दर्ज करा चुकी है। थाना प्रभारी के मुताबिक पीड़िता द्वारा कोर्ट में बयान नहीं देने पर आरोपी बरी भी हो चुके हैं।