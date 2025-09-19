प्रशासन को गुमराह कर, कृषि विभाग और इफ्को अधिकारियों ने निजी व्यापारी को आंवटित कर दी 200 मीट्रिक टन खाद

हरपालपुर रेलवे स्टेशन के रैंक पॉइंट पर सोमवार को इफ्को कंपनी की 2644.80 रैंक आई। इसमें डीएपी और यूरिया खाद के वितरण के लिए जिला कलेक्टर के अनुमोदित प्रोग्राम अनुसार काम होना था। लेकिन कृषि विभाग और इफ्को कंपनी के अधिकारियों ने इंदौर की माधव सेल को 80 मीट्रिक टन डीएपी और 110 मीट्रिक टन यूरिया खाद आवंटित कर महंगे दामों पर बेचने के लिए भेज दिया। इसके माध्यम से अन्य निजी व्यापारियों को खाद बेची गई। बिना कलेक्टर की अनुमति के दीपक खाद भंडार बमीठा, सोनी बीज भंडार बमीठा, शैलेश ट्रेडर्स अनगौर, शिवाय खाद बीज भंडार धमोरा, नौगरियां ट्रेडर्स कंपनी नौगांव जैसे व्यापारियों को डीएपी और यूरिया वितरण किया गया। जबकि हरपालपुर के अगेसन ट्रेडर्स को 30 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित था, वह आज तक नहीं पहुंची। कुल मिलाकर लगभग 200 मीट्रिक खाद का अवैध रूप से निजी व्यापारियों को थमा दिया गया।