24 घंटे में सुलझी महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी, पति समेत 4 गिरफ्तार

mp crime: मध्यप्रदेश के छतरपुर में सिंचाई कॉलोनी में महिला की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मृतिका के पति सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के चलते पति ने साजिश रचकर पत्नी की हत्या करवाई थी। पुलिस के अनुसार सिंचाई कॉलोनी निवासी महिला कोमल यादव की संदिग्ध मौत की सूचना मिलने पर तत्काल मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाने से होना सामने आया, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया।