छतरपुर

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

छतरपुर

24 घंटे में सुलझी महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी, पति समेत 4 गिरफ्तार

mp crime: सिंचाई कॉलोनी में हुई महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई।

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Jan 22, 2026

chhatarpur

woman murder case including husband 4 arrested

mp crime: मध्यप्रदेश के छतरपुर में सिंचाई कॉलोनी में महिला की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मृतिका के पति सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के चलते पति ने साजिश रचकर पत्नी की हत्या करवाई थी। पुलिस के अनुसार सिंचाई कॉलोनी निवासी महिला कोमल यादव की संदिग्ध मौत की सूचना मिलने पर तत्काल मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाने से होना सामने आया, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया।

प्लॉट का लालच देकर कराई हत्या

जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय कर संदिग्धों से पूछताछ की। जांच में यह खुलासा हुआ कि मृतिका के पति दशरथ यादव ने पारिवारिक कलह के कारण अपने साथियों को प्लॉट का लालच देकर हत्या की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिलवाया। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मृतिका का पति दशरथ यादव निवासी सिंचाई कॉलोनी छतरपुर, अर्जुन श्रीवास निवासी ग्राम बसारी हाल टीपी नगर, आशीष विश्वकर्मा निवासी ग्राम दौनी हाल टीपी नगर तथा आरती पति आशीष विश्वकर्मा निवासी ग्राम दौनी शामिल हैं।

पति समेत चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी दशरथ यादव पूर्व में भी मारपीट और एससी-एसटी अधिनियम से जुड़े मामलों में संलिप्त रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

Published on:

22 Jan 2026 09:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / 24 घंटे में सुलझी महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी, पति समेत 4 गिरफ्तार

