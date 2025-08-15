Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

एमपी में कैश वेन से 61 लाख से ज्यादा की लूट

mp news: एटीएम में कैश भरने जा रही वैन को बाइक सवार बदमाशों ने रोका और कट्टा अड़ाकर 61 लाख 17 हजार रूपये लूटकर फरार हो गए...।

छतरपुर

Shailendra Sharma

Aug 15, 2025

chhatarpur
2 armed miscreants looted 61 lakh rupees from a cash van

mp news: मध्यप्रदेश में एक तरफ जहां आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था वहीं छतरपुर जिले के लवकुशनगर में इस दौरान हथियारबंद बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। 15 अगस्त की दोपहर को हथियारबंद बदमाशों ने एटीएम में कैश भरने जा रही गाड़ी को बंदूक की नोंक पर रोका और लाखों रूपये लूटकर फरार हो गए।

कैश वैन से 61 लाख 17 हजार लूटे

घटना छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना इलाके की है। कैश वैन के साथ मौजूद यूपी के महोबा के रहने वाले मनीष सिंह ने बताया कि वो टीम के अन्य लोगों के साथ एटीएम में कैश भरने के लिए कार (MP 16 CB 3167) से सरबई जा रहे थे। वो और उनकी टीम चितहरी तिराहे पर जैसे ही पहुंचे तो बाइक से आए दो लोगों ने उनकी गाड़ी को रूकवाया और फिर कट्टा अड़ाकर गाड़ी में रखा सारा पैसा लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश 61 लाख 17 हजार रूपये लूटकर ले गए हैं।

ये भी पढ़ें

कार से युवती को ले जा रहे थे उज्जैन, शोर मचाया तो पता चला 1 लाख रूपये में हुई डील…
इंदौर
indore

पुलिस ने की इलाके की नाकेबंदी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की। घटना मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बॉर्डर की है। बताया ये भी जा रहा है कि यूपी की किसी बैंक से कार में पैसे लेकर एमपी बॉर्डर पर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कुछ अहम सुराग हाथ लगने की बात कहते हुए जल्द ही लूट का खुलासा करने की बात कही है।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन ने प्रेमी के सामने ‘परोसी’ 14 साल की लड़की, कई दिनों बाद चंगुल से छूटी…
सतना
satna

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 09:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी में कैश वेन से 61 लाख से ज्यादा की लूट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.