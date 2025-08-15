एमपी में कैश वेन से 61 लाख से ज्यादा की लूट

mp news: मध्यप्रदेश में एक तरफ जहां आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था वहीं छतरपुर जिले के लवकुशनगर में इस दौरान हथियारबंद बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। 15 अगस्त की दोपहर को हथियारबंद बदमाशों ने एटीएम में कैश भरने जा रही गाड़ी को बंदूक की नोंक पर रोका और लाखों रूपये लूटकर फरार हो गए।
घटना छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना इलाके की है। कैश वैन के साथ मौजूद यूपी के महोबा के रहने वाले मनीष सिंह ने बताया कि वो टीम के अन्य लोगों के साथ एटीएम में कैश भरने के लिए कार (MP 16 CB 3167) से सरबई जा रहे थे। वो और उनकी टीम चितहरी तिराहे पर जैसे ही पहुंचे तो बाइक से आए दो लोगों ने उनकी गाड़ी को रूकवाया और फिर कट्टा अड़ाकर गाड़ी में रखा सारा पैसा लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश 61 लाख 17 हजार रूपये लूटकर ले गए हैं।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की। घटना मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बॉर्डर की है। बताया ये भी जा रहा है कि यूपी की किसी बैंक से कार में पैसे लेकर एमपी बॉर्डर पर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने कुछ अहम सुराग हाथ लगने की बात कहते हुए जल्द ही लूट का खुलासा करने की बात कही है।