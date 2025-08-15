एमपी में कैश वेन से 61 लाख से ज्यादा की लूट

घटना छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना इलाके की है। कैश वैन के साथ मौजूद यूपी के महोबा के रहने वाले मनीष सिंह ने बताया कि वो टीम के अन्य लोगों के साथ एटीएम में कैश भरने के लिए कार (MP 16 CB 3167) से सरबई जा रहे थे। वो और उनकी टीम चितहरी तिराहे पर जैसे ही पहुंचे तो बाइक से आए दो लोगों ने उनकी गाड़ी को रूकवाया और फिर कट्टा अड़ाकर गाड़ी में रखा सारा पैसा लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश 61 लाख 17 हजार रूपये लूटकर ले गए हैं।