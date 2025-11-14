अस्पताल में 5 हजार में खून की दलाली, महिला ने किया खुलासा

Blood brokerage for Rs 5,000 in hospital woman reveals
MP News: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल में खून की दलाली का मामला सामने आया है। यहां एक दलाल ने मरीज के परिजन को 5000 रुपए में ब्लड बेचा। जब मरीज की पत्नी को दलाली का पता चला तो उसने अस्पताल के बाहर ही दलाल को पकड़कर पीट दिया। इस घटना के दो वीडियो भी सामने आए हैं एक में अस्पताल के बाहर खून की डील हो रही है, जबकि दूसरे में महिला दलाल से मारपीट कर रही है।
बमीठा क्षेत्र के 40 वर्षीय युवक को जिला अस्पताल लाया गया था। नहाते समय पैर फिसलने से नुकीली चीज मलद्वार में घुस जाने से उसे गंभीर चोट आई और काफी खून बह गया। डॉक्टरों ने तत्काल खून चढ़ाने की सलाह दी। इसके बाद मरीज की पत्नी ने अस्पताल में ही एक दलाल से संपर्क किया, जिसने 5000 रुपए में ब्लड उपलब्ध कराने की बात कही। महिला ने रकम देकर ब्लड लिया, लेकिन बाद में जब उसने दलाल को देखा तो पिटाई कर दी। जो दो वीडियो इस घटना के सामने आए हैं उनमें पहले में महिला दलाल के पीछे दौड़ती नजर आ रही है और 5000 रुपए लेने का आरोप लगाती दिख ही है। जबकि दूसरे वीडियो में अस्पताल के बाहर गुमटी के पास एक व्यक्ति ब्लड की मांग करता है, तो दलाल उससे 2000 रुपए की मांग करता है। वीडियो में दलाल कहते सुने जा सकते हैं अगर करवा लोगे तो 3200 दे देना, अंदर-बाहर पैसे लगेंगे, लड़के को देना पड़ेगा।
सिविल सर्जन डॉ. शरद चौरसिया ने बताया कि घटना की पुष्टि के बाद ब्लड बैंक प्रभारी से जवाब तलब किया गया है। उन्होंने कहा, ब्लड बिक्री के आरोप गंभीर हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच के बाद दोषियों पर सत कार्रवाई की जाएगी। सिटी कोतवाली प्रभारी अरविंद दांगी ने बताया कि अब तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलते ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग