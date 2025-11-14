अस्पताल में 5 हजार में खून की दलाली, महिला ने किया खुलासा

बमीठा क्षेत्र के 40 वर्षीय युवक को जिला अस्पताल लाया गया था। नहाते समय पैर फिसलने से नुकीली चीज मलद्वार में घुस जाने से उसे गंभीर चोट आई और काफी खून बह गया। डॉक्टरों ने तत्काल खून चढ़ाने की सलाह दी। इसके बाद मरीज की पत्नी ने अस्पताल में ही एक दलाल से संपर्क किया, जिसने 5000 रुपए में ब्लड उपलब्ध कराने की बात कही। महिला ने रकम देकर ब्लड लिया, लेकिन बाद में जब उसने दलाल को देखा तो पिटाई कर दी। जो दो वीडियो इस घटना के सामने आए हैं उनमें पहले में महिला दलाल के पीछे दौड़ती नजर आ रही है और 5000 रुपए लेने का आरोप लगाती दिख ही है। जबकि दूसरे वीडियो में अस्पताल के बाहर गुमटी के पास एक व्यक्ति ब्लड की मांग करता है, तो दलाल उससे 2000 रुपए की मांग करता है। वीडियो में दलाल कहते सुने जा सकते हैं अगर करवा लोगे तो 3200 दे देना, अंदर-बाहर पैसे लगेंगे, लड़के को देना पड़ेगा।