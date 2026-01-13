13 जनवरी 2026,

मंगलवार

छतरपुर

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएड परीक्षा के दौरान छात्रों और स्टाफ के बीच विवाद

mp news: बीएड परीक्षा में अव्यवस्था से बिगड़ा माहौल, एमसीबीयू में छात्रों और स्टाफ के बीच हुआ विवाद।

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Jan 13, 2026

chhatarpur

bundelkhand university bed exam tudents staff clash

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मंगलवार को उस वक्त कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया जब बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान छात्रों और परीक्षा केंद्र स्टाफ के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों और परीक्षा केन्द्र पर मौजूद स्टाफ के बीच पहले तो बहस हुई और फिर हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा शुरू होने के काफी समय बाद भी उन्हें अपनी आवंटित सीटें नहीं मिलीं, जिससे परीक्षा में देरी हुई और उनका कीमती समय बर्बाद हो गया। परीक्षा केंद्र में अव्यवस्था और सीट न मिलने पर छात्रों ने विरोध जताया।

छात्रों-स्टाफ के बीच विवाद

परीक्षा के दौरान अव्यवस्था को लेकर परीक्षा देने आए छात्रों और परीक्षा केन्द्र पर मौजूद स्टाफ में पहले तो जमकर बहस हुई और फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। छात्रों ने परीक्षा प्रभारी पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया। इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव यशवंत पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान चेकिंग की सामान्य प्रक्रिया जारी थी। उन्होंने बताया कि आईडी कार्ड दिखाने को लेकर हल्की धक्का-मुक्की हुई थी। जिसके वीडियो भी सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में परीक्षा केन्द्र पर मौजूद स्टाफ एक छात्र के साथ धक्का-मुक्की करते और उसे गेट से बाहर निकालते नजर आ रहा है।

आपसी समझाईश से सुलझा मामला

कुलसचिव यशवंत पटेल ने स्पष्ट किया कि छात्रों और स्टाफ के बीच हुए विवाद का मामला आपसी समझाईश से सुलझा लिया गया है और छात्रों ने भी इस संबंध में माफी मांग ली है। एमसीबीयू के प्रथम पाली अधीक्षक डॉ. अशोक निगम और छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. आरएस सिसोदिया ने बताया कि बीएड के छात्र राहुल अहिरवार ने भी माफीनामा दिया है। छात्र का परीक्षा केन्द्र में तैनात स्टाफ के साथ विवाद हुआ था।

