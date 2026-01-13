बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएड परीक्षा के दौरान छात्रों और स्टाफ के बीच विवाद

परीक्षा के दौरान अव्यवस्था को लेकर परीक्षा देने आए छात्रों और परीक्षा केन्द्र पर मौजूद स्टाफ में पहले तो जमकर बहस हुई और फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। छात्रों ने परीक्षा प्रभारी पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया। इस पूरे मामले पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव यशवंत पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान चेकिंग की सामान्य प्रक्रिया जारी थी। उन्होंने बताया कि आईडी कार्ड दिखाने को लेकर हल्की धक्का-मुक्की हुई थी। जिसके वीडियो भी सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में परीक्षा केन्द्र पर मौजूद स्टाफ एक छात्र के साथ धक्का-मुक्की करते और उसे गेट से बाहर निकालते नजर आ रहा है।