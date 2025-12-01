शादी की रस्मों के बीच मच गई चीख-पुकार, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल, बारात लेकर लौटा दूल्हा

MP News: एमपी के छतरपुर में उस वक्त हंगामा मच गया, जब शादी होने से ठीक पहले वर पक्ष ने कथित रूप से दहेज पूरा न हो पाने के कारण शादी ही तोड़ दी और बारात सहित वापस लौट गया। दहेज की मांग एक बार फिर रिश्तों पर भारी पड़ती देख वधू पक्ष में रुलाई मच गई। हर तरफ खुशी से खिलखिलाते चेहरे रूआंसे हो गए। मां और पिता की हालत ऐसी हुई कि लोगों को उन्हें संभालना पड़ा। गुस्साए वधू पक्ष ने चक्का जाम कर दिया।