छतरपुर

शादी की रस्मों के बीच मच गई चीख-पुकार, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल, बारात लेकर लौटा दूल्हा

MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगाव का मामला, जानें शादी की रस्मों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मच गया हड़कंप, वधू के माता-पिता को रोता देख, रिश्ते-नातेदारों की आंखें भी हो गईं नम...

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Sanjana Kumar

Dec 01, 2025

MP News Chhatarpur

MP News Chhatarpur wedding (फोटो: पत्रिका)

MP News: एमपी के छतरपुर में उस वक्त हंगामा मच गया, जब शादी होने से ठीक पहले वर पक्ष ने कथित रूप से दहेज पूरा न हो पाने के कारण शादी ही तोड़ दी और बारात सहित वापस लौट गया। दहेज की मांग एक बार फिर रिश्तों पर भारी पड़ती देख वधू पक्ष में रुलाई मच गई। हर तरफ खुशी से खिलखिलाते चेहरे रूआंसे हो गए। मां और पिता की हालत ऐसी हुई कि लोगों को उन्हें संभालना पड़ा। गुस्साए वधू पक्ष ने चक्का जाम कर दिया।

यहां पढ़ें पूरा मामला

घटना छतरपुर के नौगांव रोड स्थित एक मैरिज हाउस की है, जहां टीकमगढ़ जिले की पलेरा तहसील के हिनौता गांव से लड़की वाले छतरपुर पहुंचे थे। लड़के की बारात शहर के डेयरी रोड इलाके से आई थी। रस्में चल रही थीं कि अचानक दूल्हा पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग रख दी लड़की वालों ने जब इस मांग को पूरा करने से इनकार किया, तो दूल्हा पक्ष नाराज होकर पूरी बारात समेत लौट गया।

वधू पक्ष ने किया चक्का जाम

अचानक शादी टूटने से गुस्साए लड़की पक्ष ने नौगांव पर चक्का जाम कर दिया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देते हुए स्थिति संभाली।

थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे परिजन

लड़की पक्ष अब दहेज की मांग और शादी तोड़ने के आरोप में कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिजन ओरछा रोड थाने पहुंचे हैं, जहां पुलिस लिखित में शिकायत दर्ज कर रही है।

मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि दहेज की वजह से रिश्ते टूटने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं और यह मामला भी उसी कड़वी हकीकत को सामने ले आया है।

संबंधित विषय:

mp news

Published on:

01 Dec 2025 11:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / शादी की रस्मों के बीच मच गई चीख-पुकार, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल, बारात लेकर लौटा दूल्हा

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

