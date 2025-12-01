शादी की रस्मों के बीच मच गई चीख-पुकार, मां-पिता का रो-रोकर बुरा हाल, बारात लेकर लौटा दूल्हा

MP News Chhatarpur wedding (फोटो: पत्रिका)
MP News: एमपी के छतरपुर में उस वक्त हंगामा मच गया, जब शादी होने से ठीक पहले वर पक्ष ने कथित रूप से दहेज पूरा न हो पाने के कारण शादी ही तोड़ दी और बारात सहित वापस लौट गया। दहेज की मांग एक बार फिर रिश्तों पर भारी पड़ती देख वधू पक्ष में रुलाई मच गई। हर तरफ खुशी से खिलखिलाते चेहरे रूआंसे हो गए। मां और पिता की हालत ऐसी हुई कि लोगों को उन्हें संभालना पड़ा। गुस्साए वधू पक्ष ने चक्का जाम कर दिया।
घटना छतरपुर के नौगांव रोड स्थित एक मैरिज हाउस की है, जहां टीकमगढ़ जिले की पलेरा तहसील के हिनौता गांव से लड़की वाले छतरपुर पहुंचे थे। लड़के की बारात शहर के डेयरी रोड इलाके से आई थी। रस्में चल रही थीं कि अचानक दूल्हा पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग रख दी लड़की वालों ने जब इस मांग को पूरा करने से इनकार किया, तो दूल्हा पक्ष नाराज होकर पूरी बारात समेत लौट गया।
अचानक शादी टूटने से गुस्साए लड़की पक्ष ने नौगांव पर चक्का जाम कर दिया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देते हुए स्थिति संभाली।
लड़की पक्ष अब दहेज की मांग और शादी तोड़ने के आरोप में कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिजन ओरछा रोड थाने पहुंचे हैं, जहां पुलिस लिखित में शिकायत दर्ज कर रही है।
मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि दहेज की वजह से रिश्ते टूटने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं और यह मामला भी उसी कड़वी हकीकत को सामने ले आया है।
