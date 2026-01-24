कोर्ट परिसर में गुटखा थूकना भाजपा पार्षद सहित तीन लोगों को पड़ा महंगा

छतरपुर में जिला न्यायालय परिसर की गरिमा एवं स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला रजिस्ट्रार अरविंद सिंह गुर्जर द्वारा शनिवार को सख्त कार्रवाई की गई। न्यायालय परिसर में गुटखा सेवन कर थूकने तथा न्यायालय की सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को दोषी पाया गया, जिनके विरुद्ध 500-500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। जिन तीन लोगों पर गुटखा थूकने पर जुर्माना लगाया गया है उनमें एक भाजपा पार्षद बिलाल खान हैं। इसके अलावा जितेन्द्र कुशवाहा पिता जंकी कुशवाहा निवासी गोरईया, मोहम्मद सउद्दीन निवासी बसारी दरवाजा पर भी जुर्माना लगाया गया है।