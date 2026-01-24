कोर्ट परिसर में गुटखा थूकना भाजपा पार्षद सहित तीन लोगों को पड़ा महंगा

court fine 3 person including bjp parshad gutka spitting
mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर में गुटखा खाकर कोर्ट परिसर में थूकना भाजपा पार्षद सहित तीन लोगों को महंगा पड़ गया है। जिला रजिस्ट्रार ने गुटखा थूकने वाले भाजपा पार्षद सहित तीनों लोगों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई की गई है। ये पहली बार नहीं है जब छतरपुर कोर्ट में गंदगी फैलाने या गुटखा थूकने पर इस तरह से जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
छतरपुर में जिला न्यायालय परिसर की गरिमा एवं स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला रजिस्ट्रार अरविंद सिंह गुर्जर द्वारा शनिवार को सख्त कार्रवाई की गई। न्यायालय परिसर में गुटखा सेवन कर थूकने तथा न्यायालय की सार्वजनिक संपत्ति को गंदा करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को दोषी पाया गया, जिनके विरुद्ध 500-500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। जिन तीन लोगों पर गुटखा थूकने पर जुर्माना लगाया गया है उनमें एक भाजपा पार्षद बिलाल खान हैं। इसके अलावा जितेन्द्र कुशवाहा पिता जंकी कुशवाहा निवासी गोरईया, मोहम्मद सउद्दीन निवासी बसारी दरवाजा पर भी जुर्माना लगाया गया है।
उक्त कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता जितेन्द्र मांगली, राजा भदौरिया सहित अन्य अधिवक्तागण भी जिला रजिस्ट्रार के साथ न्यायालय परिसर का निरीक्षण करते हुए उपस्थित रहे। न्यायालय प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि न्यायालय परिसर एक गरिमामय सार्वजनिक स्थल है, जहां स्वच्छता, अनुशासन एवं मर्यादा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का नैतिक एवं कानूनी दायित्व है। परिसर में गंदगी फैलाने अथवा अनुशासन भंग करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
