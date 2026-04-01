अवैध संबंध का शक, हाथ-पैर बांधकर पत्नी के निजी अंगों पर किया हमला

पीड़िता के मुताबिक पति उसके साथ मारपीट कर उससे जबरन अवैध संबंध का गुनाह कबूल करवाना चाहता था। पति उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा था गनीमत रही कि वक्त पर मां को सूचना मिल गई और वो घर पहुंच गई जिससे उसकी जान बच गई। मां के पहुंचने पर पति फरार हो गया और उसे अस्पताल लाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पटले ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में और भी कड़ी धाराएं बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल आरोपी पति फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।