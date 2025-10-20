एमपी के इस जिले में 100 एकड़ में बन सकता है एयरफोर्स का बड़ा एयरबेस

खजुराहो एयरपोर्ट के पास ही एयरबेस के लिए करीब 100 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। यहां फाइटर जेट और सैन्य विमानों का बेड़ा होगा। बताया गया है कि एयरफोर्स ने नए एयरबेस के लिए चार जगहों ग्वालियर, खजुराहो, झांसी और इलाहाबाद में जमीन देखी है और सामरिक व सुरक्षा की लिहाज से खजुराहो को महत्व दिया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरफोर्स को सेंट्रल इंडिया में एक ऐसे नए एयरबेस की जरूरत है जहां एयरफोर्स सही तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके इसके लिए खजुराहो में भी सर्वे किया गया है और खजुराहो में एयरबेस बनाने को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।