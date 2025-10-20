Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर

एमपी के इस जिले में 100 एकड़ में बन सकता है एयरफोर्स का बड़ा एयरबेस

mp news: एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय की टीम ने किया सर्वे, जल्द शुरू हो सकती है जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया...।

2 min read

छतरपुर

image

Shailendra Sharma

Oct 20, 2025

airbase

demo pic

mp news: मध्यप्रदेशमें सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस बन सकता है। इस एयरबेस को बनाने के लिए मध्यप्रदेश के खजुराहो में सर्वे किया गया है। एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय की टीम की ओर से किए गए सर्वे में अभी तक सब कुछ ठीक रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगर आगे भी सब ठीक रहा तो जल्द ही एयरबेस के लिए जो जमीन चिंहित की गई है उसके अधिग्रहण की कार्रवाई भी जल्द शुरू हो सकती है। अगर खजुराहो में ये एयरबेस बनता है तो ये खजुराहो ही नहीं पूरे मध्यप्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात होगी।

100 एकड़ में बन सकता है एयरबेस..

खजुराहो एयरपोर्ट के पास ही एयरबेस के लिए करीब 100 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। यहां फाइटर जेट और सैन्य विमानों का बेड़ा होगा। बताया गया है कि एयरफोर्स ने नए एयरबेस के लिए चार जगहों ग्वालियर, खजुराहो, झांसी और इलाहाबाद में जमीन देखी है और सामरिक व सुरक्षा की लिहाज से खजुराहो को महत्व दिया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरफोर्स को सेंट्रल इंडिया में एक ऐसे नए एयरबेस की जरूरत है जहां एयरफोर्स सही तरीके से अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सके इसके लिए खजुराहो में भी सर्वे किया गया है और खजुराहो में एयरबेस बनाने को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।

एयरबेस के लिए खजुराहो ही क्यों ?

खजुराहो कम आबादी वाला इलाका है इसकी अन्य जगहों से कनेक्टिविटी भी अच्छी है। इसके साथ ही पाकिस्तान की सीमा से खजुराहो न तो काफी नजदीक है और न ही काफी दूर इससे भविष्य में ऑपरेशन के दौरान मदद मिलेगी। इसके साथ ही यहां एयरबेस के विस्तार की भी संभावनाएं हैं और पठारी क्षेत्र होने कारण लोगों की आवाजाही भी कम रहती है। कहा जा रहा है कि अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही एयरबेस के लिए जमीनों का अधिग्रहण भी शुरू हो सकता है।

Published on:

20 Oct 2025 12:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / एमपी के इस जिले में 100 एकड़ में बन सकता है एयरफोर्स का बड़ा एयरबेस

