दो दिन बाद घर में बजनी थी खुशियों की शहनाई, पसर गया मातम

जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 10 बजे नरेंद्र अपनी सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (MP 16 MV 1796) से मऊरानीपुर से घर लौट रहा था। MP–UP सीमा के पास सौरा ढाबा के समीप एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। हादसा यूपी सीमा के निकट होने के कारण महोबकंठ थाना पुलिस ने उसे गंभीर हालत में हरपालपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के दौरान नरेंद्र की हालत लगातार बिगड़ती गई। परिजनों का आरोप है कि उसे नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किए जाने के बजाय यूपी सौरा चौकी पुलिस ने पनवाड़ी भेज दिया, जिससे इलाज में अनावश्यक देरी हुई। उनका कहना है कि यदि समय पर बेहतर उपचार मिल जाता, तो नरेंद्र की जान बच सकती थी।