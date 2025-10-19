आदिवासी युवक रहम की भीख मांगता रहा और बेरहमी से पीटते रहे आरोपी

जानकारी के अनुसार उमेश आदिवासी निवासी कुपी गांव, दो माह पहले उक्त ढाबे पर वेटर का काम करता था। बाद में उसने काम छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया। इसी बात से नाराज होकर ढाबा संचालक ने अपने साथी के साथ मिलकर उमेश को पकड़ लिया और उसके सिर व चेहरे पर लात-जूतों और डंडे से मारपीट की। इस पूरी घटना का एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में आरोपियों को गाली-गलौज करते और पीडि़त को धमकाते हुए साफ सुना जा सकता है। वीडियो में पीडि़त कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, जिस पर आरोपी कहते हैं मेरा सपोर्ट तो सपोर्ट, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी।