आदिवासी युवक रहम की भीख मांगता रहा और बेरहमी से पीटते रहे आरोपी

mp news: आदिवासी युवक रहम की भीख मांगता रहा और बेरहमी से पीटते रहे आरोपी

छतरपुर

Shailendra Sharma

Oct 19, 2025

mp news: मध्यप्रदेश के छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रविवार को एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मामला सटई रोड स्थित कलेक्टर बंगले के बगल में संचालित एक ढाबे का है, जहां ढाबा संचालक और उसके साथी ने एक पूर्व कर्मचारी को बेरहमी से पीटा। इस दौरान मारपीट का वीडियो भी बनाया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

पहले ढाबे पर काम करता था पीड़ित

जानकारी के अनुसार उमेश आदिवासी निवासी कुपी गांव, दो माह पहले उक्त ढाबे पर वेटर का काम करता था। बाद में उसने काम छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया। इसी बात से नाराज होकर ढाबा संचालक ने अपने साथी के साथ मिलकर उमेश को पकड़ लिया और उसके सिर व चेहरे पर लात-जूतों और डंडे से मारपीट की। इस पूरी घटना का एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में आरोपियों को गाली-गलौज करते और पीडि़त को धमकाते हुए साफ सुना जा सकता है। वीडियो में पीडि़त कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, जिस पर आरोपी कहते हैं मेरा सपोर्ट तो सपोर्ट, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी।

मारपीट करने वाले आरोपी हिरासत में

पीड़ित उमेश ने पुलिस को बताया कि ढाबे में अवैध शराब बिक्री होती है और प्रशासन से उनकी सांठगांठ है। उसने बताया कि दो दिन पहले ढाबे से शराब की जब्ती हुई थी, जिसके बाद शक के आधार पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। सिविल लाइन थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया गया है। जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Updated on:

19 Oct 2025 09:11 pm

Published on:

19 Oct 2025 09:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / आदिवासी युवक रहम की भीख मांगता रहा और बेरहमी से पीटते रहे आरोपी

छतरपुर

