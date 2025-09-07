MP पुलिस के अधिकारियों ने लहराए इस्लामिक झंडे, लगाए धार्मिक नारे, video वायरल

MP police officers waving Islamic flag:मध्य प्रदेश के छतरपुर में ईद मिलादुन्ननबी के मौके पर बीते शुक्रवार को मुस्लिम समाज का विशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसी दौरान एसडीओपी नवीन दुबे और ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत डाकखाना चौराहे पर घोड़े पर चढ़कर हाथों में इस्लामिक झंडा लिए नजर आए।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौके पर मौजूद किसी ने बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों अधिकारी घोड़े पर बैठकर इस्लामिक झंडा लहराते दिख रहे हैं। उनके आसपास खड़े लोग 'नारा-ए-तकबीर' के नारे लगाते हैं और अधिकारी भी हाथ उठाकर समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारीयों के इस कदम ने महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। वरिष्ठ अधिकारीयों तक मामला पहुंचने ही चर्चा का दौर शुरू हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद डीआईजी ललित शाक्यवार ने दोनों अधिकारीयों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
एसपी अगम जैन ने जानकारी दी कि वीडियो सामने आने के बाद एसडीओपी नवीन दुबे और ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। दोनों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसे मामले के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। प्रशासन ने स्थित पर कड़ी नजर रखने और सोशल मीडिया पर फ़ैल रही अफवाहों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।