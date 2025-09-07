MP पुलिस के अधिकारियों ने लहराए इस्लामिक झंडे, लगाए धार्मिक नारे, video वायरल

एसपी अगम जैन ने जानकारी दी कि वीडियो सामने आने के बाद एसडीओपी नवीन दुबे और ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। दोनों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसे मामले के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। प्रशासन ने स्थित पर कड़ी नजर रखने और सोशल मीडिया पर फ़ैल रही अफवाहों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।