रील बनाते-बनाते बवाल, बेल्ट और लातों से जमकर मारपीट, Video वायरल

बताया गया है कि, शुक्रवार रात मोहनपुरा एवं रणसिंह कॉलोनी के कुछ युवक घूमते हुए मुख्य सड़क पर आ गए जहां एक युवक संदिग्ध तरीके से मोबाइल से रील बना रहा था, जो दूसरे पक्ष के युवकों को नागवार गुजरी। जब वहां मौजूद युवक ने उसे टोका तो उसे उल्टा जबाब मिलने पर पहले गाली गलोज हुई इसके बाद रील बनाने वाले युवक को नीचे पटकने की कोशिश के बीच दोनों पक्षों के युवक एकत्रित हो गए। बीस मिनट से अधिक समय तक बीच सड़क पर खूब लात-घूंसे चले चलते रहे। (MP News)