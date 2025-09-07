Patrika LogoSwitch to English

श्योपुर

रील बनाते-बनाते बवाल, बेल्ट और लातों से जमकर मारपीट, Video वायरल

MP News: मोबाइल से रील बनाना युवकों को इतना नागवार गुजरा कि सड़क पर शुरू हो गई जमकर मारपीट। करीब बीस मिनट तक बेल्ट और लात-घूंसे चलते रहे, राहगीर भी दंग रह गए।

श्योपुर

Akash Dewani

Sep 07, 2025

youth belt fighting video viral over reel vijaypur mp news (Patrika.com)
youth belt fighting video viral over reel vijaypur mp news (Patrika.com)

belt fighting video viral: विजयपुर के मंडी क्षेत्र में एसडीओपी कार्यालय के सामने शुक्रवार की रात साढ़े नो बजे दर्जन भर से ज्यादा युवकों में उस समय लात-घूंसे व बेल्टबाजी हो गई जब मोहनपुरा का एक युवक अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। हालांकि, बीस मिनट से अधिक समय तक हुई मारपीट की घटना में किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। खबर के अंत में देखे वायरल वीडियो। (MP News)

ये है पूरा मामला

बताया गया है कि, शुक्रवार रात मोहनपुरा एवं रणसिंह कॉलोनी के कुछ युवक घूमते हुए मुख्य सड़क पर आ गए जहां एक युवक संदिग्ध तरीके से मोबाइल से रील बना रहा था, जो दूसरे पक्ष के युवकों को नागवार गुजरी। जब वहां मौजूद युवक ने उसे टोका तो उसे उल्टा जबाब मिलने पर पहले गाली गलोज हुई इसके बाद रील बनाने वाले युवक को नीचे पटकने की कोशिश के बीच दोनों पक्षों के युवक एकत्रित हो गए। बीस मिनट से अधिक समय तक बीच सड़क पर खूब लात-घूंसे चले चलते रहे। (MP News)

लड़कर घर चले गए दोनों पक्ष

हालांकि, बाद में दोनों पक्ष थाने की बजाए अपने घर चले गए। विजयपुर थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि, इस तरह की जानकारी मिली जरूर थी, लेकिन थाने किसी भी पक्ष से कोई शिकायत करने नहीं आया न ही इस तरह की कोई वीडियो मिली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी।(MP News)

